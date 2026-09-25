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Kaynak: Haber Merkezi

10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen ve 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin firari sanıklar yönünden devam eden davanın duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Suriye’de yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen tutuklu sanık Ömer Deniz Dündar, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Dündar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

AVUKATLARDAN KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN TALEP

Duruşmada söz alan dava avukatları, saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen firari sanıkların yargı önüne çıkarılmasını ve kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmasını talep etti.

184 IŞİD’Lİ İÇİN ARAŞTIRMA KARARI

Mahkeme heyeti, Ömer Deniz Dündar’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca Türkiye’ye getirilen 184 IŞİD’li arasında 10 Ekim Gar Katliamı dosyasıyla bağlantılı herhangi bir isim bulunup bulunmadığının ilgili kurumlara sorulmasına karar verildi.

DAVA 3 ARALIK’A ERTELENDİ

Ara kararların açıklanmasının ardından mahkeme, firari sanıklar yönünden devam eden davanın bir sonraki duruşmasının 3 Aralık 2026 tarihinde görülmesine karar verdi.