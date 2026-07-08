Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen olumsuz hava koşulları ve zirai don hadisesi yüzünden verim alamayan üreticiler, bu sezon yaşanan tarımsal üretim artışıyla büyük bir sevinç yaşıyor.
10 dönüm araziden 1 çürük elma çıkmıştı: Bu sene dallardan servet topladı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle 10 dönümlük bahçesinden sadece bir tek çürük elma alabilen üreticinin yüzü, bu sene mevsim normallerinde seyreden hava şartları ve artan meyve rekoltesi sayesinde güldü. Bahçelerde meyve bolluğu gözleniyor.Kaynak: İHA
İlçe genelinde 10 dönümlük geniş bir arazi üzerinde kayısı, ceviz ve elma yetiştiriciliği yapan bir çiftçinin bahçesinde, bu yıl hava sıcaklıklarının ve iklim şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte gözle görülür bir meyve bolluğu kaydedildi.
Geçen üretim sezonunda yaşanan şiddetli don felaketinin ardından arazisindeki durumu, "Koskocaman 10 dönümlük arazide bir tane elma çıktı, o da çürük" sözleriyle özetleyen bölge üreticisi, bu yıl tam tersi bir tabloyla karşılaştı.
Ağaçlardaki meyve ağaçlarının veriminin yüksekliği, uzun süredir kayıplarla mücadele eden tarım üreticisine derin bir nefes aldırdı.
Bahçesindeki elma ağaçlarında ve diğer meyvelerde yaşanan bu büyük değişimi aktaran çiftçi Ömer Tıbık, geçmiş sezonda yaşadıkları mağduriyeti ve bu yılki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:
"Geçen sene malum don olayından dolayı ağaçlarımızı don vurmuştu. 10 dönümlük koskoca arazideki ağaçlarda geçen sene bir tek elma vardı, o da çürük çıkmıştı. Bu sene çok şükür verimli geçti, meyve çok. Ağaçlarımızın dalları meyveden yere değiyor."
Baskil ilçesindeki bu rekolte artışı, geçtiğimiz yıl zirai don sebebiyle ciddi ekonomik kayıplar yaşayan diğer yerel üreticiler için de umut verici bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Mevsimsel şartların normalleşmesi, bölgedeki meyve üretiminin sürdürülebilirliğine ve bahçe sahiplerinin yüzünün gülmesine doğrudan katkı sağladı.