10 dakikada sofraya: Çay yanına şipşak 10 harika lezzet

NİŞASTALI TUZLU KURABİYE TARİFİ

Nişastalı tuzlu kurabiye, ağızda dağılan dokusuyla tanınan klasik çay saati lezzetlerinden biridir. Hamurunda nişasta ve un birleşimiyle hem hafif hem de kıyır bir yapı yakalanır. Tereyağı pürüzsüz kıvam verirken tuz dengesi lezzeti öne çıkarır. Üzerine susam, çörek otu gibi tohumlar serpilerek hem görsel zenginlik hem de ekstra çıtırlık sağlanır.