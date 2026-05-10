Ordu’nun Kumru ilçesinde belediyenin 10 çocuk sahibi ailelere sıfır kilometre araç verileceğini açıklamasının ardından, bir vatandaşın sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Kumru Belediyesi’nin nüfus artışını teşvik amacıyla duyurduğu program kapsamında, 10 çocuk sahibi ailelere sıfır kilometre araç hediye edileceği açıklanmıştı. Kararın kamuoyunda yankı uyandırmasının ardından ilçede yaşayan bir vatandaş, yedi çocuğuyla birlikte video paylaşarak gündeme geldi.
“BU DAHA BAŞLANGIÇ”
Paylaşılan videoda vatandaşın, belediyenin açıkladığı teşvik programına gönderme yaparak "Bu daha başlangıç." İfadelerini kullanarak belediyeden araba istedi.