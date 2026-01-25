Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutukluluğunun 200. gününde bir araya gelen on binlerce Adanalı, adalet ve özgürlük talebinde bulundu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Buna önünde gerçekleştirilen buluşmaya Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, CHP PM Üyeleri, çevre illerden milletvekilleri, il başkanları, ilçe belediye başkanları, Adana’nın ilçe belediye başkanları, siyasiler ve Adanalılar katıldı.

DİK DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yağmura rağmen buluşmaya yoğun katılım gösteren Adanalılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar, şu anda olduğu gibi dik durmaya devam edeceklerini söyledi.

Nuray Karalar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hoş geldiniz. Ailemizin babası, Adana sevdalısı eşim 200 gündür yok. Zeydan Karalar acı gününde, tatlı gününde hemşehrilerinin yanındaydı. Sizler de yağmura rağmen bugün burada Zeydan Başkan’a destek veriyorsunuz. Adanalıları yağmur durduramıyor. O şimdi burada olsaydı. ‘Adana’nın mert, yürekli insanları sizinle gurur duyuyorum’ derdi.”

SİZLERİN SEVGİSİ, SOĞUK SİLİVRİ’Yİ ISITIYOR

Konuşması sırasında sık sık duygulanıp gözyaşı akıtan ve 200 gündür hasretlik acısı çektiklerini belirten Nuray Karalar, haksızlık, yarım kalmışlık ve eksiklik duygularıyla dolu olduklarını ifade etti.

Nuray Karalar konuşmasına şöyle devam etti:

“Zeydan demek Adana demek. Adana sevdalısı canım kocam burada olmalıydı ve sizlere seslenmeliydi. Sizler hep yanımızda oldunuz. 50’inci, 100’üncü, 150’inci ve 200’üncü günde hep yanımızdasınız. Bizler adaletin tecelli edeceği günü bekliyoruz. Böyle bir sevgi bizlere nasip oldu. Sizlerin sevgisi soğuk Silivri’yi ısıtıyor, aydınlatıyor. O Adana için çalıştı ve her kesimin yanında oldu, kimseyi ötekileştirmedi. Onun Silivri’de olması Adana’ya hizmeti de engelliyor. Bu süreç bitmeli, adalet tecelli etmeli. Zeydan Karalar çok sevdiği Adana’sına kavuşmalı, halkına hizmete devam etmeli. Buradan Zeydan Karalar’a sesleniyorum. Biz seni çok özledik ve seni çok seviyoruz, özlemle bekliyoruz. Zeydan Başkan sen yoksan her şey eksik. Sen gelince Adana’ya bahar gelecek, güneş açacak.”

ADANA BURADA ADANA DİMDİK AYAKTA

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de alanı dolduran on binlerce Adanalıya seslendi. Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde toplanan Adanalıları çok kalabalık olduğunu ve saymanın mümkün olmadığını belirten Güngör Geçer, “200 koca gündür Zeydan Karalar Başkanımızı içeride tutuyorlar. Çocuklarımızın ve hepimizin geleceği için başkanlarımızı serbest bırakmalılar. Adalet geç de olsa tecelli etmeli. Zeydan Başkanımızın kalbi Adana ile atıyor. O bu kentin her şeyini seviyor. O Silivri’de, ‘Adana ne durumda’ diye sorarken, biz onun hizmetlerini devam ettiriyoruz. Adana burada, Adana dimdik ayakta. Zeydan Karalar’ın özgürlüğünden edilmesi kamu vicdanını yaralıyor. Başkanımız için özgürlük, ülkemiz için adalet! İnanıyoruz ki Türkiye kazanacak” dedi.

ADALET DAHA FAZLA GECİKMEDEN TECELLİ ETMELİ

CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu da Zeydan Karalar’a destek için gelen genel merkez yöneticileri ve çevre illerden gelen isimlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, 200 gündür sıcak soğuk demeden Zeydan Karalar’a özgürlük talebiyle mücadele edenlerin çoğaldığını belirtti. Tanburoğlu, Türk Yargısının adaleti daha fazla geciktirmeden yerine getirmesini talep etti.

ADANA VE MERSİN OLARAK ZEYDAN BAŞKAN’A KEFİLİZ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şöyle konuştu:

“Zeydan Ağabey 200 gündür tutuklu. Ziyarete gittiğimde ona Adana gibi sarılıyorum. Şimdi size de öyle sarılıyorum. Sıcak, yürekli ve samimi… Mersin milletvekilleri ve Mersin halkı olarak buradayız. Biz adalet istiyoruz. Zeydan Karalar’ın dosyasına bakıp dakikalarca güldüm. İsnat edilen suçların hiçbiri mevcut değil. Zeydan Karalar Seyhan’ı ve sonrasında iki kez Büyükşehir’i kazandı. Sorun onlar için bu. 27 Ocak’ta dava başlıyor. Dosyayı okuyun ve Adana’nın başkanını Adana’ya verin. Bizler Adana ve Mersin olarak Adana’ya kefiliz. 200. günde 200 dakika bile tahammülümüzün kalmadığını söylüyorum. Zeydan Karalar’ı Adana’ya bırakın. Adana halkı bağrına bassın.”

ZEYDAN KARALAR’A OPERASYON BALTAYI TAŞA VURMAKTIR

CHP Adana Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Zeydan Karalar’a yapılan operasyonun baltayı taşa vurmak olduğunu ifade ederek, “Adanalıyı hiç tanımamışlar. Bu iktidar Adana’yı hiç sevmedi. 3 belediye başkanımızı içeriye attı. İlk seçimlerde CHP iktidar olacak ve Adana da en çok oy alan il olacak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, buluşmaya katılan Adanalıların coşkusu ve Zeydan Karalar’a desteği üzün süre devam etti.