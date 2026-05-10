Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde fide dağıtım töreni düzenlendi. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programda üreticilere toplam 300 bin yerli sebze fidesi ulaştırıldı.

Proje kapsamında üreticilere 100 bin domates, 100 bin biber ve 100 bin patlıcan fidesi dağıtılırken, fidelerin bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerel çeşitlerden seçildiği belirtildi. Çalışmayla hem yerel tohumların korunması hem de özellikle kadın emeğinin üretime daha fazla katılması hedefleniyor.

Fide dağıtım törenine katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, mahalle girişinde traktör konvoyları ve meşalelerle karşılandı. Vatandaşları traktör üzerinden selamlayan başkanlar, daha sonra üretici kadınlara fideleri teslim etti.

Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yerel tarımın sürdürülebilirliği açısından ata tohumlarının önemine dikkat çekerek, üreticilere bu tohumları çoğaltmaları ve gelecek nesillere aktarmaları çağrısında bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kırsal kalkınmayı destekleyen projelere aralıksız devam ettiklerini belirterek, üreticilerin yanında olduklarını vurguladı. Dutlulu, kooperatiflere destek sağladıklarını, sulama altyapısını güçlendirdiklerini ve Ziraat Odalarına ekipman desteği sunduklarını ifade etti.

Amaçlarının üreticilerin daha iyi şartlarda üretim yapmasını sağlamak olduğunu belirten Dutlulu, dağıtılan fidelerle birlikte üreticilerin daha verimli ve doğal ürünler elde etmesini hedeflediklerini söyledi.

Programın ardından mahalle sakinleriyle bir araya gelen başkanlar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Heyet daha sonra pazaryerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara hayırlı işler temennisinde bulundu.