1 yıl boyunca internette bu sistemi aradı: Şimdi bahçesinden bereket fışkırıyor

Bulut, "Bu işe Bursa'da yaşayan askerlik arkadaşım sayesinde ilgi duydum. Oraya gidip sistemi gördüm. Daha sonra internette araştırmalar yaptım. İzmir Menemen'de bu işi yapan bir üreticiyi izledim. Yaklaşık bir yıl hazırlık yaptıktan sonra bahçemizi kurduk. Bu yıl ilk kez ilekleme yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli ve verimli ürün alacağız. Erkek incirleri tellere asarak arıcıkların bahçeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz" diye konuştu.