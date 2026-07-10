Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde ezber bozan bir tarım başarısına imza atan üretici Muhammed Bulut, Bursa’da askerlik arkadaşından ilham aldığı modern incir yetiştiriciliği sistemini memleketine taşıdı. Bursa ve İzmir'deki örneklerini bir yıl boyunca internet üzerinden titizlikle araştıran Bulut, Şarköy'de telli terbiye sistemi ile modern bir incir bahçesi kurdu.
1 yıl boyunca internette bu sistemi aradı: Şimdi bahçesinden bereket fışkırıyor
Bursa’da askerlik arkadaşında gördüğü sistemi tam bir yıl boyunca internetten araştıran Tekirdağlı üretici Muhammed Bulut, Şarköy'de kurduğu modern incir bahçesiyle ezberleri bozdu.Kaynak: Diğer
Üreticinin bu yenilikçi bahçede bölgede ilk kez uyguladığı ve tellere asılan erkek incirlerle gerçekleştirilen ilekleme (tozlaşma) yöntemi, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerini de harekete geçirdi.
Kaliteli ve yüksek verimli ürün elde etmek için kritik bir öneme sahip olan ilekleme çalışmalarını yerinde görmek isteyen il müdürlüğü ekipleri, bahçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yetkililer, modern yetiştiricilik sisteminin sunduğu avantajları ve bahçedeki gelişim sürecini yakından gözlemleyerek üretim aşamalarını değerlendirdi.
Posta'da yer alan habere göre, incir üretiminde döllenmenin sağlanması için yapılan ilekleme uygulamasında, erkek incir meyveleri bahçedeki tellere asılıyor. Bu meyvelerin içerisindeki incir arıcıkları polenleri dişi incirlere taşıyarak meyve tutumunu artırıyor ve kaliteli ürün oluşmasına katkı sağlıyor.
Bahçenin sahibi Muhammed Bulut, bu üretim modeline askerlik arkadaşından ilham aldığını dile getirdi. Bursa'da gördüğü telli terbiye sistemi üzerine araştırmalar yaptığını belirten Bulut, internet üzerinden edindiği bilgilerle projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.
Bulut, "Bu işe Bursa'da yaşayan askerlik arkadaşım sayesinde ilgi duydum. Oraya gidip sistemi gördüm. Daha sonra internette araştırmalar yaptım. İzmir Menemen'de bu işi yapan bir üreticiyi izledim. Yaklaşık bir yıl hazırlık yaptıktan sonra bahçemizi kurduk. Bu yıl ilk kez ilekleme yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli ve verimli ürün alacağız. Erkek incirleri tellere asarak arıcıkların bahçeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz" diye konuştu.