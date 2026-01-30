Kahramanmaraş’ta, ailesinin sırt üstü yatmıyor, yatırınca ağlıyor, şikayetiyle hastaneye götürdüğü 1 yaşındaki bebekte, beklenmedik bir bulguya rastlandı. Yapılan görüntüleme ve tetkiklerde, cilt altında yabancı bir cisim olduğu ve bunun omurilik kanalına çok yakın konumda bulunduğu belirtildi.

Doktorların değerlendirmesinde, yaklaşık 2 santimetre uzunluğundaki metal telin akciğer zarına doğru ilerlediği ifade edildi. Bu nedenle olası riskler açısından zaman kaybetmeden müdahale planlandı.

BEKLEYELİM DENMİŞ, AİLE TEKRAR BAŞVURMUŞ

Haberde yer alan bilgilere göre aile, daha önce farklı noktalardan görüş almış ve müdahalenin zor olabileceği gerekçesiyle ileride önerisiyle karşılaşmış. Ancak bebeğin şikayetleri sürünce yeniden sağlık kuruluşuna başvuruldu ve yabancı cisim net şekilde tespit edildi.

OPERASYON GENEL ANESTEZİ OLMADAN YAPILDI

Riskli bölgede olduğu belirtilen tel parçası, genel anestezi uygulanmadan, lokal anestezi ve sedasyon eşliğinde yapılan işlemle çıkarıldı. Müdahalenin ardından bebeğin durumunun iyi olduğu, aynı gün taburcu edildiği aktarıldı.

DOKTORLARIN DİKKAT ÇEKTİĞİ OLASI RİSKLER

Uzmanların açıklamalarına göre yabancı cisim çıkarılmasaydı şu riskler gündeme gelebilirdi:

Enfeksiyon gelişmesi

Omurilik kanalına yakınlık nedeniyle sinir dokusunda hasar ihtimali

Akciğer zarı yönünde ilerlediği için daha ciddi komplikasyon riski

Olayın ardından aileler için önemli uyarı da net: Bebeklerde sebebi açıklanamayan huzursuzluk, belirli pozisyonda ağlama ya da dokununca aşırı tepki gibi durumlarda, sadece gaz sancısı gibi düşünmeyip mutlaka ayrıntılı muayene ve görüntüleme istenmesi gerekiyor.