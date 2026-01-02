Kan donduran olayın adresi Antalya. Fas uyruklu kadın ile evlenen Osman Vesek'in bu evlilikten bir çocuğu oldu. Çocuğunun vücudundaki morlukları gören Vesek, eşine sorduğunda, çocuğun yürümeye yeni başladığı için sık sık düştüğü yönünde cevaplar aldı.

Bir süre sonra gelen uyarıları da dikkate alan Vesek, evin içerisine kamera yerleştirdi. Vesek, "Yaklaşık 1 haftalık izleme sürecinde üç-dört görüntüye rastladım. Bu görüntülerde eşimin çocuğuma tokat attığı, terlikle vurduğu, ayaklarından tutarak kanepeye fırlattığı ve defalarca savurduğu net şekilde görülüyor. Şiddet uyguladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup makyaj yapmaya veya krem sürmeye devam ediyor" dedi.

ŞİDDET 4 AYLIKKEN BAŞLADI

Çocuğunun benzer durumları 4 aylıkken de yaşadığını ifade eden Vesek, "Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifademi verdim. Gerekli tüm belge ve delilleri teslim ettik. Şu anda süreci bekliyoruz. Savcı ile görüştük, dosyanın takip edildiğini ve en kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi. Ben koruma ve uzaklaştırma kararının derhal verilmesini talep ediyorum" dedi.

DAHA KÖTÜ SONUÇLAR OLABİLİRDİ

Kaydedilen videolarda çocuğun nefesinin dahi kesildiğini üzülerek gören Vesek, “Görüntüleri izlediğimde büyük acı yaşadım. Sabırlı olmaya çalışıyorum ve adalete güveniyorum. En doğru şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Çocuğum şu anda Konya’da babaannesinin yanında. Durumu iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. En büyük tesellim, vücudunda kırık veya hayati bir hasar olmaması. Ancak kamera görüntülerinin birinde çocuğun nefesinin kesildiği bile görülüyor. Allah korusun, çok daha kötü sonuçlar da yaşanabilirdi" ifadelerinde bulundu.