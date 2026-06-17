TBMM'nin 1 Temmuz'da başlaması gereken yasama tatili ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Meclis'in çalışmalarına ara vermeden devam etmesi kararlaştırılırken, Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda milletvekilleri yaz döneminde de mesailerini sürdürecek.
Karara göre, 1 Temmuz'da tatile girmesi gereken TBMM, çalışmalarına devam edecek. Anayasa'nın 93'üncü, TBMM İçtüzüğü'nün 5'inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 16 Haziran'daki 102'inci Birleşimi'nde karar verildi.