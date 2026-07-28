Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Van’ın Erciş ilçesinde ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek ve eşi Gamze Özlek, bölgede yaygın olarak yetiştirilen elma, kayısı ve hububata alternatif bir ürün yetiştirmek amacıyla 6 yıl önce harekete geçti.

Salihiye Mahallesi’nde 5 dekarlık alanda 340 fidanla "0900 Ziraat" kiraz çeşidinden bahçe kuran çift, zamanla bölgedeki üreticilere örnek bir tarım modeli oluşturdu.

3 YILDIR EKONOMİK HASAT YAPIYORLAR

Kiraz bahçesinde 3 yıldır ekonomik olarak üretim gerçekleştiren Özlek çifti, bu yıl yaklaşık 5 ton kiraz hasadı yaptı.

Hasat edilen ürünler Türkiye’nin farklı illerine gönderilirken, yüksek katma değerli yapısıyla kiraz bölge üreticilerinin de dikkatini çekti.

BİR BAHÇE, 20 YENİ ÜRETİM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Kurdukları bahçeyi ziyaret eden çiftçilerden olumlu geri dönüşler alan Özlek çifti, ilçede kiraz yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına katkı sundu.

Özlek çiftinin öncülüğünde son yıllarda Erciş’te yaklaşık 20 kiraz bahçesi oluşturuldu.

“ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK BİR BAHÇE TESİS ETTİK”

Ziraat mühendisi Ahmet Mesut Özlek, bölgede alternatif tarıma yönelmek istediklerini belirterek, kiraz yetiştiriciliğinin önemli bir gelir kapısı olabileceğini söyledi.

Özlek, “Bölgemizde elma, kayısı, hububat gibi ürünler yaygın olarak yetiştiriliyordu. Biz de eşimle bölgede kiraz yetiştiriciliği yapmaya karar verdik. Yaklaşık 6 yıl önce kurduğumuz kiraz bahçesinde 3 yıldır ekonomik olarak ürün toplamaktayız.” dedi.

Hasat ettikleri kirazları Türkiye’nin birçok iline gönderdiklerini belirten Özlek, “Kiraz katma değeri yüksek bir ürün. Çiftçilerimize örnek bir bahçe tesis ettiğimizi düşünüyoruz. Bahçemizi ziyaret eden çiftçilerin kendi bahçelerini kurmalarına vesile olduk.” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDE ALTERNATİF ÜRÜN ARAYIŞINA ÖRNEK OLDU

Van’ın Erciş ilçesinde kiraz üretiminin yaygınlaşması, bölgede tarımsal çeşitliliğin artırılması açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu. Özlek çiftinin küçük bir alanda başlattığı üretim modeli, çevredeki çiftçilerin de yeni ürünlere yönelmesine katkı sağladı.