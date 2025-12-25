Bir piyonun vezir olması, satranç tahtasının en büyük mucizesidir.

Hayatta ise bunun karşılığı, imkânsız görünen bir savaştan zaferle çıkmaktır.

Ama vezir olmak bir şans değil, bir yolculuktur.

1. Piyon önce kendini küçük görmeyi bırakmalı.

Piyon değersiz değildir.

Sadece potansiyeli açığa çıkana kadar tehdit altındadır.

Hayatta da böyledir.

İnsan bazen kendini küçük görür ve "Ben ne yapabilirim ki?" der.

Oysa piyonun kaderini belirleyen şey kendine inancı ve tercih ettiği karelerdir.

Bir adım atarsın, kimse anlamaz.

İkinci adımda kimse fark etmez.

Üçüncü adımda kimileri güler.

Dördüncü adımda birden ciddiye alınmaya başlarsın.

İşte piyon böyle ilerler.

2. Vezir olmak için önce tehditlerden sağ çıkmak gerekir.

Bir piyonun vezir olma yolunda karşısına çıkan her taş bir sınavdır.

Fil, piyonun çaprazından vurmak ister.

At, üzerinden atlayarak baskı kurar.

Kale köşelerden sıkıştırır.

Hayatta bu tehditler:

Faturalar, borçlar, zamlar, krizler, kayıplar, belirsizliklerdir.

Piyon ne yapar?

Düşmez.

Geri gitmez.

Aldığı her darbeden sonra yine de bir kare ilerler.

Hayatta da vezirlik böyle kazanılır.

Tutunarak.

3. Piyonun vezir olması için son çizgiye yaklaşması gerekir .Herkes o çizgiyi görmez.

Tahtada vezir olmanın tek şartı vardır.

Son sıraya ulaşmak.

Hayatta bu son sıra bir diplomadır, bir meslektir, bir fırsattır, bir risk alıştır, bir yıl vazgeçmeden çalışmaktır.

Herkes o sıraya kadar dayanamaz.

Ama kim dayanırsa...

İşte o insanlar hayatın satranç tahtasında vezir olurlar.

4. Vezirlik güçtür ama bedava değildir.

Piyon son çizgiye ulaşır ulaşmaz birden vezire dönüşür.

Hayatta ise dönüşüm aniden olmaz ama bir anda görünür hale gelir.

Bir gün uyanırsın ve fark edersin:

"Ben artık o eski ben değilim."

Şartların seni yonttuğunu, zorlukların seni olgunlaştırdığını, tehditlerin seni güçlendirdiğini görürsün.

Bu yüzden vezir olmak sadece güçlü olmak değil aslında güçlü kalmayı öğrenmektir.

5. Asıl sır: Piyon olduğun sürece piyon gibi davran.

Kibir piyonun düşmanıdır.

İlerlerken "Ben oldum" derse hata yapar.

Hayatta da böyledir.

Eğer insan zorluklarla büyürken alçakgönüllü kalırsa, yerini bilir ve hedefini unutmadan yürürse, sonunda güçlenir.

Vezir olmak, bir kimlik değil bir süreçtir.

6. En sonunda piyon vezir olur ama piyonluğunu unutmamalıdır.

Vezir tahtanın en güçlü taşıdır.

Ama unutma o güç bir piyonun emeğinden gelir.

Hayatta biri vezir olduğunda da böyledir.

Geçmişini, mücadelesini, yolculuğunu unutan vezir, ilk yarışta düşer.

Unutmazsa?

İşte o gerçek bir vezirdir.