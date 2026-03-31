30 Mart’ta başlayan iki günlük geri sayım, ABD yerel saatiyle 16:44 itibarıyla devreye alındı. Yetkililer, şu ana kadar fırlatmayı riske atacak önemli bir problemle karşılaşılmadığını belirtti.

Tarihi görev, 39B fırlatma kompleksinden havalanacak. Hem roket sisteminin hem de görevde yer alacak ekibin uçuş için hazır olduğu ifade ediliyor. Orion uzay aracı ve yer destek sistemlerinin de görev için hazır durumda olduğu bildirildi.

Fırlatma direktörü Charlie Blackwell-Thompson, geri sayımın başlamasının ardından yaptığı açıklamada tüm göstergelerin olumlu olduğunu vurgulayarak, “Mevcut veriler her şeyin planlandığı gibi ilerlediğini gösteriyor” dedi.

GÖREVE SON DOKUNUŞLAR

Fırlatma öncesinde roketin helyum hattında yapılan onarım ve rutin bakım çalışmalarının ardından sistem 20 Mart’ta yeniden fırlatma rampasına taşındı. Hazırlık sürecinin beklenenden hızlı ilerlemesi sayesinde ekipler 29 Mart’ta kısa bir mola yapma fırsatı buldu.

NASA mühendisleri süreç boyunca bazı küçük teknik aksaklıklarla karşılaşıldığını ancak bunların hızla çözüldüğünü belirtti. Özellikle uzay aracının güvenli şekilde Dünya’ya dönüşünü sağlayacak sistemler detaylı şekilde test edildi.

Blackwell-Thompson, bu küçük sorunlarla ilgili olarak, “Eğer gündemimizde sadece bu tür detaylar varsa, doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Hava koşulları da fırlatma için umut verici görünüyor. Tahminlere göre 1 Nisan’da uygunluk oranı yüzde 80 civarında. Ayrıca iki saatlik geniş fırlatma penceresi, operasyon açısından önemli bir esneklik sağlıyor.

Uzmanlar, Dünya ile Ay’ın konumlarının uygun olduğu bu dönemin görevin başarısı için kritik olduğuna dikkat çekiyor. Tüm göstergeler, fırlatmanın planlandığı zamanda gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu ortaya koyuyor.