Birikimini mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için piyasalarda "bahar hareketliliği" yaşanıyor. Küresel jeopolitik gerilimler ve Merkez Bankası’nın likidite hamleleriyle birlikte, yıl başında yüzde 35 bandına kadar sarkan faizler yeniden rotasını yukarı kırdı. Psikolojik sınır olan yüzde 45’in aşılmasıyla birlikte, nakit varlığı olanlar için yeni kazanç tabloları şekillendi.
1 milyon TL’nin aylık mevduat faizi füze gibi yükseldi: Banka hesapları değişti…
Bankaların mevduat faizlerinde yüzde 45 barajı aşılınca hesaplar değişti. 1 Milyon TL’nin kazancı ise merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar…Derleyen: Süleyman Çay
Piyasa verilerine göre, bankaların en iştahlı olduğu alan 3 aylık vadeler. Ortalama faiz oranları vade sürelerine göre şöyle sıralanıyor:
Kısa Vade (1 Ay): %44,32
Orta Vade (3 Ay): %45,24 (Zirve nokta)
Uzun Vade (1 Yıl+): %37,04
Bankacılık sektöründe likidite ihtiyacına göre "faiz makası" belirginleşmiş durumda. Kamu bankaları yüzde 36-40 bandında daha temkinli bir duruş sergilerken, özel bankalar müşteri çekmek adına oranları yüzde 45 seviyelerine kadar tırmandırdı. Geçen yılın sonundaki yüzde 47’lik rekor seviyelerden sonra yaşanan gevşeme, yerini kademeli bir toparlanmaya bıraktı.
Bugün 1 milyon TL'sini bankaya yatıran bir yatırımcının cebine girecek net rakamlar ise iştah kabartıyor:
32 Günlük (Aylık): Net kazanç 32 bin 320 TL.
92 Günlük (3 Aylık): Net kazanç toplamda 93 bin 488 TL.
İşte bankaların 32 günlük 1 milyon TL getirisi şu şekilde;
CEPTETEB (Marifetli Hesap): %45,00 Faiz Oranı ile 32.548 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.032.548 TL)
QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %44,50 Faiz Oranı ile 32.186 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.032.186 TL)
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): %44,25 Faiz Oranı ile 32.005 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.032.005 TL)
DenizBank (E-Mevduat): %43,50 Faiz Oranı ile 31.463 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.031.463 TL)
Akbank (Vadeli TL Hesap): %43,00 Faiz Oranı ile 31.101 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.031.101 TL)
ON Plus (ON Plus’a Katıl): %43,00 Faiz Oranı ile 31.101 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.031.101 TL)
Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %43,00 Faiz Oranı ile 31.101 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.031.101 TL)
YapıKredi (Vadeli Mevduat): %42,00 Faiz Oranı ile 30.378 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.030.378 TL)
ON (E-Mevduat): %41,50 Faiz Oranı ile 30.016 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.030.016 TL)
Getirfinans (Vadeli Hesap): %41,50 Faiz Oranı ile 30.016 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.030.016 TL)
Enpara.com (Vadeli Mevduat): %41,00 Faiz Oranı ile 29.655 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.029.655 TL)
Hayat Finans (Avantajlı Hesap - Kâr Payı): %40,45 Kâr Payı ile 29.257 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.029.257 TL)
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %40,00 Faiz Oranı ile 28.932 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.028.932 TL)
ING (Turuncu Hesap): %40,00 Faiz Oranı ile 28.932 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.028.932 TL)
Odea (Yeni Vadeli Mevduat): %40,00 Faiz Oranı ile 28.932 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.028.932 TL)
Akbank (Serbest Plus Hesap): %40,00 Faiz Oranı ile 28.932 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.028.932 TL)
N Kolay (N Kolay Bono): %40,00 Faiz Oranı ile 27.123 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.027.123 TL)
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %37,50 Faiz Oranı ile 27.123 TL net getiri sağlar. (Vade sonu: 1.027.123 TL)
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.