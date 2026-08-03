Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi

1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi

1 milyon TL’nin mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 1

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25.315 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL

1 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 2

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 21.179 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL

2 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 3

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 38,5

Net Kazanç: 27.846 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL

3 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 4

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 28.208 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL

4 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28.931 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL

5 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 6

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47

Net Kazanç: 29.690 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL

6 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 7

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 29.654 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL

7 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 8

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 30.016 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL

8 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 9

HAYAT FİNANS

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76

Net Kazanç: 30.204 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL

9 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 10

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 27.155 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL

10 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 11

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 28.113 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL

11 12
1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi - Resim: 12

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 29.734 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.029.734 TL

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