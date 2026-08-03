1 milyon TL'nin aylık faizi uçtu: Bankalar oranları güncelledi

HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25.315 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.025.315 TL
ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 21.179 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.021.179 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 27.846 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.846 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 28.208 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.208 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 28.931 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.931 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: Yüzde 40,47
Net Kazanç: 29.690 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.690 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 29.654 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.654 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 30.016 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,76
Net Kazanç: 30.204 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.204 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 27.155 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.155 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 28.113 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 29.734 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.029.734 TL