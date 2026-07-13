1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 30.378,08 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 30.016,44 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 27.155,17 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.027.155,17 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 28.741,08 TL
Vade Sonu Bakiye:1.028.741,08 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 33.066,33 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.033.066,33 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
% Faiz Oranı: 44,5
Net Kazanç: 32.693,18 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL
Yapı Kredi
Sınırsız Hesap TL
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 28.113,58 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 28.931,51 TL
Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL