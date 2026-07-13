Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar

1 milyon TL’nin mevduat kazanç getirisi belli oldu. Bankaların güncel mevduat faiz oranları ortaya çıktı. İşte banka banka oranlar...

Kaynak: Haber Merkezi
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1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Akbank

Vadeli Hesap TL

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %42

Net Kazanç: 30.378,08 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.378,08 TL

1 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

Garanti BBVA

E-Vadeli Hesap

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %41,5

Net Kazanç: 30.016,44 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.030.016,44 TL

2 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

QNB

Kazandıran Günlük Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 27.155,17 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.027.155,17 TL

3 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

TEB

Marifetli Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 28.741,08 TL

Vade Sonu Bakiye:1.028.741,08 TL

4 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

ING

Turuncu Hesap

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 33.066,33 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.033.066,33 TL

5 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Denizbank

Kaptan Hesap

Günlük Vadeli Hesap

% Faiz Oranı: 44,5

Net Kazanç: 32.693,18 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.032.693,18 TL

6 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Yapı Kredi

Sınırsız Hesap TL

Günlük Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %43,5

Net Kazanç: 28.113,58 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.113,58 TL

7 8
1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi uçtu: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

Ziraat Bankası

Vadeli TL Mevduat Hesabı

Standart Vadeli Hesap

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 28.931,51 TL

Vade Sonu Bakiye: 1.028.931,51 TL

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