14 Şubat 2026
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar

14 Şubat 2026 tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankanın verdiği merak ediliyor. İşte 1 milyon TL'nin 1 yıllık faiz getirisinin banka banka oranları…

1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 1

Garanti BBVA

Faiz miktarı % 35,5

Net Kazanç 301.750 TL

Vade Sonu Tutar 1.301.750 TL

1 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 2

QNB

Faiz miktarı % 34,25

Net Kazanç 247.456 TL

Vade Sonu Tutar 1.247.456 TL

2 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 3

Akbank

Faiz miktarı % 32

Net Kazanç 272.000 TL

Vade Sonu Tutar 1.272.000 TL

3 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 4

İş Bankası

Faiz miktarı % 33

Net Kazanç 280.500 TL

Vade Sonu Tutar 1.280.500 TL

4 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 5

DenizBank

Faiz miktarı % 40

Net Kazanç 306.000 TL

Vade Sonu Tutar 1.306.000 TL

5 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 6

Enpara.com

Faiz miktarı % 31,5

Net Kazanç 267.750 TL

Vade Sonu Tutar 1.267.750 TL

6 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 7

Odeabank

Faiz miktarı % 23,5

Net Kazanç 199.750 TL

Vade Sonu Tutar 1.199.750 TL

7 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 8

ING

Faiz miktarı % 23

Net Kazanç 166.175 TL

Vade Sonu Tutar 1.166.175 TL

8 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 9

Alternatif Bank

Faiz miktarı % 34

Net Kazanç 267.325 TL

Vade Sonu Tutar 1.267.325 TL

9 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 10

ON Plus

Faiz miktarı % 43

Net Kazanç 305.193 TL

Vade Sonu Tutar 1.305.193 TL

10 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 11

N Kolay

Faiz miktarı % 39

Net Kazanç 331.500 TL

Vade Sonu Tutar 1.331.500 TL

11 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 12

Ziraat Bankası

Faiz miktarı % 27

Net Kazanç 229.500 TL

Vade Sonu Tutar 1.229.500 TL

12 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 13

Halkbank

Faiz miktarı % 23

Net Kazanç 195.500 TL

Vade Sonu Tutar 1.195.500 TL

13 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 14

HSBC

Faiz miktarı % 32

Net Kazanç 255.680 TL

Vade Sonu Tutar 1.255.680 TL

14 15
1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar - Resim: 15

Şekerbank

Faiz miktarı % 20

Net Kazanç 142.800 TL

Vade Sonu Tutar 1.142.800 TL

15 15
