1 milyon TL'nin 1 yıllık faizi netleşti: İşte banka banka oranlar

Garanti BBVA
Faiz miktarı % 35,5
Net Kazanç 301.750 TL
Vade Sonu Tutar 1.301.750 TL
Garanti BBVA
Faiz miktarı % 35,5
Net Kazanç 301.750 TL
Vade Sonu Tutar 1.301.750 TL
QNB
Faiz miktarı % 34,25
Net Kazanç 247.456 TL
Vade Sonu Tutar 1.247.456 TL
Akbank
Faiz miktarı % 32
Net Kazanç 272.000 TL
Vade Sonu Tutar 1.272.000 TL
İş Bankası
Faiz miktarı % 33
Net Kazanç 280.500 TL
Vade Sonu Tutar 1.280.500 TL
DenizBank
Faiz miktarı % 40
Net Kazanç 306.000 TL
Vade Sonu Tutar 1.306.000 TL
Enpara.com
Faiz miktarı % 31,5
Net Kazanç 267.750 TL
Vade Sonu Tutar 1.267.750 TL
Odeabank
Faiz miktarı % 23,5
Net Kazanç 199.750 TL
Vade Sonu Tutar 1.199.750 TL
ING
Faiz miktarı % 23
Net Kazanç 166.175 TL
Vade Sonu Tutar 1.166.175 TL
Alternatif Bank
Faiz miktarı % 34
Net Kazanç 267.325 TL
Vade Sonu Tutar 1.267.325 TL
ON Plus
Faiz miktarı % 43
Net Kazanç 305.193 TL
Vade Sonu Tutar 1.305.193 TL
N Kolay
Faiz miktarı % 39
Net Kazanç 331.500 TL
Vade Sonu Tutar 1.331.500 TL
Ziraat Bankası
Faiz miktarı % 27
Net Kazanç 229.500 TL
Vade Sonu Tutar 1.229.500 TL
Halkbank
Faiz miktarı % 23
Net Kazanç 195.500 TL
Vade Sonu Tutar 1.195.500 TL
HSBC
Faiz miktarı % 32
Net Kazanç 255.680 TL
Vade Sonu Tutar 1.255.680 TL
Şekerbank
Faiz miktarı % 20
Net Kazanç 142.800 TL
Vade Sonu Tutar 1.142.800 TL