Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite gelişmeleri, mevduat faizlerini zirvede tutmaya devam ediyor. Nakit parasını Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet kızıştı.
1 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar (24 Mayıs 2026)
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sürerken, nakit parasını Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankalar arasındaki rekabet kızıştı. 1 milyon TL ana paraya aylık 33 bin TL’yi aşan net kazanç imkanı sunulurken, en yüksek faiz veren bankalar ve getiri oranları belli oldu.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Peki, 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı net ne kadar kazanıyor? İşte güncel verilere göre en yüksek getiri sunan bankaların tam listesi:
Alternatif Bank (VOV Hesap)
Faiz Oranı: %46,00
Net Getiri: 33.271 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL
Cepteteb (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
ON Dijital (ON Plus)
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
ING (Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
QNB (Kazandıran Günlük Hesap)
Faiz Oranı: %45,00
Net Getiri: 32.548 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL
Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %43,00
Net Getiri: 31.101 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,50
Net Getiri: 30.740 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.740 TL
DenizBank (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %42,25
Net Getiri: 30.559 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.559 TL
Hayat Finans (Avantajlı Hesap)
Kar Payı Oranı: %42,18
Net Getiri: 30.508 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.508 TL
Akbank (Vadeli TL Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
Akbank (Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
ON Dijital (E-Mevduat)
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
YapıKredi (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %42,00
Net Getiri: 30.378 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL
Getirfinans (Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,50
Net Getiri: 30.016 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.016 TL
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: %41,00
Net Getiri: 29.655 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL
Enpara (Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: %40,50
Net Getiri: 29.293 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: %38,50
Net Getiri: 27.847 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL
N Kolay (N Kolay Bono)
Faiz Oranı: %41,00 (Bono hesaplama standardı farklı olduğundan net getirisi alt sıradadır)
Net Getiri: 27.801 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.801 TL