24 Mayıs 2026 Pazar
Anasayfa Ekonomi 1 milyon TL mevduat faizi 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar (24 Mayıs 2026)

Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sürerken, nakit parasını Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için bankalar arasındaki rekabet kızıştı. 1 milyon TL ana paraya aylık 33 bin TL’yi aşan net kazanç imkanı sunulurken, en yüksek faiz veren bankalar ve getiri oranları belli oldu.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Merkez Bankası’nın sıkı para politikası adımları ve piyasadaki likidite gelişmeleri, mevduat faizlerini zirvede tutmaya devam ediyor. Nakit parasını Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankalar arasındaki rekabet kızıştı.

Peki, 1 milyon TL’sini 32 gün vadeli mevduata yatıran bir yatırımcı net ne kadar kazanıyor? İşte güncel verilere göre en yüksek getiri sunan bankaların tam listesi:

Alternatif Bank (VOV Hesap)

Faiz Oranı: %46,00

Net Getiri: 33.271 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.271 TL

Cepteteb (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

ON Dijital (ON Plus)

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

ING (Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

QNB (Kazandıran Günlük Hesap)

Faiz Oranı: %45,00

Net Getiri: 32.548 TL

Vade Sonu Tutar: 1.032.548 TL

Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %43,00

Net Getiri: 31.101 TL

Vade Sonu Tutar: 1.031.101 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: %42,50

Net Getiri: 30.740 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.740 TL

DenizBank (E-Mevduat)

Faiz Oranı: %42,25

Net Getiri: 30.559 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.559 TL

Hayat Finans (Avantajlı Hesap)

Kar Payı Oranı: %42,18

Net Getiri: 30.508 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.508 TL

Akbank (Vadeli TL Hesap)

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 30.378 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

Akbank (Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 30.378 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

ON Dijital (E-Mevduat)

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 30.378 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

YapıKredi (Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: %42,00

Net Getiri: 30.378 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.378 TL

Getirfinans (Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,50

Net Getiri: 30.016 TL

Vade Sonu Tutar: 1.030.016 TL

Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: %41,00

Net Getiri: 29.655 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.655 TL

Enpara (Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: %40,50

Net Getiri: 29.293 TL

Vade Sonu Tutar: 1.029.293 TL

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat)

Faiz Oranı: %38,50

Net Getiri: 27.847 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.847 TL

N Kolay (N Kolay Bono)

Faiz Oranı: %41,00 (Bono hesaplama standardı farklı olduğundan net getirisi alt sıradadır)

Net Getiri: 27.801 TL

Vade Sonu Tutar: 1.027.801 TL

