1 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Vadeli Kredi Hangisi?

Her ne kadar Türkiye’de ev almak her geçen gün zorlaşmış olsa da, dar bütçeli ve küçük bir ev almak isteyenler için 1.000.000 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi arayanlara özel bankaların güncel faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını sizin için derledik.