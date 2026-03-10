Her ne kadar Türkiye’de ev almak her geçen gün zorlaşmış olsa da, dar bütçeli ve küçük bir ev almak isteyenler için 1.000.000 TL tutarında 60 ay vadeli konut kredisi arayanlara özel bankaların güncel faiz oranlarını ve geri ödeme tutarlarını sizin için derledik.
1 Milyon TL Konut Kredisi Faiz Oranları: En Uygun Vadeli Kredi Hangisi?
Bankaların 1.000.000 TL için sunduğu 60 ay vadeli konut kredisi faiz oranlarını, aylık taksitleri ve toplam geri ödemeleri sizin için derledik. En uygun konut kredisi seçenekleri arasında büyük farklar bulunuyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Konut kredisi maliyetlerindeki artış, toplam geri ödemelerde banka tercihi arasında yaklaşık 536 bin TL’ye varan fark yaratıyor. İşte en güncel banka kredi ve faiz oranları...
Garanti BBVA
Aylık Taksit Tutarı: 33.768 TL
Faiz Oranı: %2,69
Toplam Ödeme: 2.067.663 TL
Türkiye İş Bankası
Aylık Taksit Tutarı: 33.020 TL
Faiz Oranı: %2,59
Toplam Ödeme: 1.997.754 TL
Albaraka Türk
Aylık Taksit Tutarı: 34.220 TL
Finansman Oranı: %2,75
Toplam Ödeme: 2.069.761 TL
Dijital Konut Finansmanı
Halkbank
Aylık Taksit Tutarı: 33.843 TL
Faiz Oranı: %2,70
Toplam Ödeme: 2.047.135 TL
Hesaplı Evim Konut Kredisi
Akbank
Aylık Taksit Tutarı: 34.523 TL
Faiz Oranı: %2,79
Toplam Ödeme: 2.091.002 TL
İlk Evim Konut Kredisi
Yapı Kredi
Aylık Taksit Tutarı: 35.362 TL
Faiz Oranı: %2,90
Toplam Ödeme: 2.138.042 TL
Konut Kredisi
VakıfBank
Aylık Taksit Tutarı: 36.056 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 2.178.335 TL
SarıPanjur Konut Kredisi
DenizBank
Aylık Taksit Tutarı: 36.056 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 2.179.895 TL
Konut Kredisi
Ziraat Bankası
Aylık Taksit Tutarı: 37.616 TL
Faiz Oranı: %3,19
Toplam Ödeme: 2.273.542 TL
Konut Kredisi
TEB
Aylık Taksit Tutarı: 37.774 TL
Faiz Oranı: %3,21
Toplam Ödeme: 2.283.057 TL
Konut Kredisi
En uygun faiz oranı %2,59 ile Türkiye İş Bankası tarafından sağlandı. Bankanın 60 ay vadeli konut kredisi için aylık taksit tutarı 33.020 TL, toplam geri ödeme ise 1.997.754 TL olarak hesaplandı. İş Bankası’nı, %2,69 faiz oranıyla Garanti BBVA takip ediyor. Garanti’nin teklifinde aylık ödeme 33.768 TL, toplam ödeme ise 2.067.663 TL.