FİYAT KISA SÜREDE YAYILDI

Otomotiv sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Volkswagen’in internet sitesinde 2025 model Polo’nun fiyatı kısa süreliğine 996 bin TL olarak göründü. Normalde daha yüksek fiyat bandında olan aracın bu şekilde listelenmesi, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kullanıcılar ekran görüntülerini paylaşarak markanın resmi sitesinde büyük bir hata yapıldığını öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK HEYECAN

Fiyatın yayılmasının ardından birçok kişi aracı satın almaya çalıştığını ifade etti. Ancak kısa süre içinde fiyatın güncellendiği ve eski seviyesine döndüğü görüldü.

Bu durum, özellikle otomobil almak isteyen kullanıcılar arasında “gerçekten satın alınabilir miydi?” tartışmasını başlattı.

UZMANLAR UYARDI

Hukukçular, bu tür fiyat hatalarının çoğu zaman “açık hata” olarak değerlendirildiğini ve satışın geçerli sayılmayabileceğini belirtiyor. Özellikle piyasa değerinin çok altında görülen fiyatların, teknik bir yanlışlık kapsamında iptal edilebildiği ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

E-ticaret sitelerinde benzer fiyat hatalarının zaman zaman yaşandığı ve bu durumların kısa süreli fırsat algısı oluşturduğu biliniyor. Ancak bu hataların büyük bölümü sistemsel sorunlardan kaynaklanıyor.