Avrupa Spor Şehri unvanıyla sporun her branşında ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza atan Sultangazi, bu kez satranç tutkunlarını bir araya getirdi.

Türkiye Satranç Federasyonu, Sultangazi Belediyesi ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’nda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yüzlerce sporcu, şampiyonluk yolundaki ilk hamlelerini Sultangazi’de yaptı.-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında sürecek turnuva, dokuz tur üzerinden İsviçre sistemiyle oynanıyor. Tempo 90 dakika artı 30 saniye olarak belirlendi.

Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Ermenistan, Filistin, Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Irak, İran, İspanya, Kazakistan, KKTC, Libya, Macaristan, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Suriye, Şili, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün’den toplam 906 satranç sporcusu katıldı.

Türkiye genelinde 45 farklı ilden sporcuların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, hem deneyimli ustaları hem de genç yetenekleri aynı salonda buluşturdu. İlk gün farklı yaş ve seviyelerdeki sporcular kategorilerinde ilk karşılaşmalarına çıktı.

Gün boyunca devam eden müsabakalarda satranç tahtalarının başında strateji, konsantrasyon ve doğru hamle ön plana çıktı. Açılış törenine Sultangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Abuzer Korkmaz, Belediye Spor Müdürü Ramazan Üngör, Sultangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kara ile federasyon yetkilileri katıldı.

Dört farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda katılımcılar en iyisi olmak için mücadele ediyor. A, B ve C kategorisi müsabakaları Sultangazi Belediyesi Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi Spor Salonu’nda, D kategorisi müsabakaları ise Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda oynanıyor. Kategori bazında ödül dağılımı A kategorisinde 549 bin lira, B kategorisinde 235 bin lira, C kategorisinde 127 bin lira ve D kategorisinde 89 bin lira olarak belirlendi.

Bir hafta sürecek mücadelelerin sonucunda dereceye giren sporcular toplam 1 milyon lira değerinde para ödülü kazanacak. Dereceye girenlere kupa, ödül alanlara madalya verilecek. Ayrıca en başarılı üç spor kulübüne de kupa ve sporcularına madalya takdim edilecek. A kategorisi 2000 ve üzeri ELO veya UKD puanına sahip sporculara, B kategorisi 1700-1999 arası, C ve D kategorileri ise daha düşük puanlı ve yeni başlayanlara açık.



Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada ilçenin 2026 Avrupa Spor Şehri unvanıyla uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dursun, “2026 Avrupa Spor Şehri olarak unvanımızın hakkını veriyor, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler her daim sporun ve sporcunun yanındayız. Belediye olarak gençlerimizi spora teşvik etmek, onlara spor yapabilecekleri alanlar tanımak başlıca görevlerimiz. Aynı zamanda sportif faaliyetlere de sık sık ev sahipliği yapıyoruz. 9. Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası’na farklı ülkelerden 906 sporcumuzu ağırlıyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

Turnuva yalnızca ödül için değil, satrancın gelişimine ve yaygınlaşmasına katkı sunmak amacıyla düzenleniyor. Açık turnuvalar, özellikle genç sporcuların farklı tarzlarda rakiplerle oynaması, uzun tempolu partilerde dayanıklılık kazanması ve resmi puanlarını yükseltmesi için önemli bir zemin oluşturuyor.

Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri, Sultangazi Belediyesi’nin ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle böylesi büyük bir organizasyonun hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti vurguladı. Canlı yayın ve sonuçlar resmi turnuva sitesi üzerinden takip edilebiliyor. 30 Ağustos Cumartesi günü oynanacak son tur ve ardından yapılacak ödül töreniyle turnuva sona erecek.