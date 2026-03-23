Yunanistan'da bulunan firari çete yöneticileri S.Ö. ve V.A. ile İstanbul'daki temsilcileri H.B.'nin, suikast için 18 yaşından küçük iki çocuğu suça sürükledikleri ortaya çıktı. Çetenin, 2 çocuğa cinayet için, 1 milyon lira nakit para ve Yunanistan'a kaçırılma vaadinde bulunduğu belirlendi.

Olaydan bir gün önce azmettiricilerle görüntülü görüşme yapan suça sürüklenen çocukların, infazda kullanacakları silahları İstanbul'dan temin ederek Yalova'ya geçtiği saptandı. Elkıtay'ın evi ve simit tezgahı çevresinde saatlerce keşif yapan saldırganlar, maktulün akşam saatlerinde evine girdiği sırada pusu kurarak 5 kurşunla cinayeti işledi.

'MUHBİRLİK YAPTIĞI İÇİN HEDEFE KONDU'

Mahkemeye sunulan tanık ifadeleri, infazın sebebini de gün yüzüne çıkardı. İddianamede ifadesi yer alan tanık G.E., maktulün daha önce çete adına çalıştığını fakat sonrasında çete aleyhine muhbirlik yapmaya başladığı için hedef seçildiğini anlattı. Elkıtay'ın eşi ise kocasının gayrimeşru işlerle uğraşan kişilerle görüştüğünü ve ölmeden önceki son bir ayda büyük bir tedirginlik ve korku içinde yaşadığını ifade etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, konuya ilişkin bilgileri Halk TV’de yazdığı köşe yazısında anlattı.

Saymaz, kaleme aldığı yazıda olayın nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini aktardı.

İşte Saymaz’ın köşe yazısında yazdığı ilgili bölüm:

“Simitçiyi ‘muhbir’ diye iki bağımlı çocuğa öldürttüler

Yalova’da, simitçilik yapan Ramazan Elkıtay, saat 18 sularında evinin sokağına girdi. Komşusunun kızı Ayşegül’e “Aslan yeğenim, nasılsın?” diye seslendi. Ayşegül, “İyiyim abi” dedi.

Elkıtay, evinin kapısını açarken, arkasından gelen tetikçi beş el ateş edip kaçtı.

İddia o ki…

Elkıtay, bir vakitler beraber hareket ettiği suç örgütü tarafından muhbirlikle suçlanıyordu.

Tetikçi ve suç ortağı 18 yaşından küçüktü.

Birer milyon TL para ve Yunanistan’a gitme vaadiyle Elkıtay’ı öldürdüler.

Barış Boyun bağlantısı

Ateş edenin adı, A.F.

Lakabı, Rüzgar.

Yanındaki ‘Sofi’ diye bilinen K.B.

İstanbul Esenyurt’ta aynı mahallede büyüdüler.

K.B., ebeveynleri ayrılınca annesiyle Kırşehir Mucur’a yerleşti.

A.F. ve K.B., uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı diye tanınıyor.

Onlara malı ‘Mazlum’ lakaplı H.B. veriyor.

Bu organizasyonu ‘Yıldıray’ lakaplı S.Ö. ve ‘Velo’ lakaplı V.A. yönetiyor.

Bu ikili ‘Barış Boyun’ grubuna yönelik İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada kasten öldürmeye ve nitelikli yağmaya teşebbüs ile örgüt kurmaktan yargılanıyor. Aranırken Yunanistan’a kaçtıkları anlaşılıyor.

Birer milyon TL ve Yunanistan vaadi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre S.Ö., V.A. ve H.B., muhbirlikle suçladıkları Elkıtay’ın infaz edilmesi için A.F. ve K.B.’ye birer milyon TL ile Yunanistan’a götürmeyi vaat etti.

Cinayette kullanılan silah 6 Aralık 2024 gecesi H.B. tarafından Küçükçekmece’deki bir evde A.F.’ye verildi.

A.F., 7 Aralık’ta saat 3’te O.K.’nin kullandığı araçla Yalova’ya doğru yola çıktı.

A.F., bir arkadaşına şöyle yazdı:

“Anneme her türlü bakacam, kadına bir milyon gönderiyorum, onlar için çabalıyorum. Paket mi oldum, paşa paşa yatarım. Güzel bi anda mermiyi yağdırcam. Adamlar bana dio ki kralsın kardeşim, yanımıza gel, seni fenomen yapıcaz. Dostum baksana, icraate gidiyorum.”

A.F., daha sonra K.B. ile mesajlaştı.

“Şu an Adama sıkmaya gidiyorum” diye yazdı.

K.B., “Bensiz yapma, beraber yapıcaz” diye yanıt verdi.

Evin önünde pusu

A.F., sabaha karşı Yalova’ya vardı.

O.K., tetikçiyi Elkıtay’ın evinin önünde indirdi.

O, İstanbul’a dönerken…

Tetikçiyi cinayetten sonra kaçırması için bir araç ve şöför Ö.S. gönderildi.

A.F., Elkıtay’ın evinin önüne pusu attı.

Daha sonra Elkıtay’ın Cengiz Koçal Caddesi üzerinde valiliğin karşısında simit tezgahı açtığı noktaya gitti. Yakında polis amirliği ve çevrede yüzlerce insan olduğunu gördü. Elkıtay’ı evinin önünde öldürmenin daha az riskli olduğu kanaatine vararak, bu görüşünü S.Ö.’ye yazdı.

S.Ö., tetikçiyi cesaretlendirmek için şöyle dedi:

“İki gözümsün hallet şunu. Hepsini bas ha baba, korkma, seni alıcam buraya. Sen kendine yakışanı yap, biz fazlasını yapacağız.”

Elkıtay, konumundan ayrılınca plan değişti.

Cinayetin evin önünde işlenmesine karar verildi.

A.F., adrese geçti.

V.A.’ya “Kapısında pusudayım. İçeriye girdiği gibi arkasından yağdırıp kaçıcam” diye yazdı.

Kurbanını beklerken, K.B. ile mesajlaştı.

K.B., eylemi birlikte yapabileceklerini kaydetti.

“İstersen ben atarım, sen atma, o kadar diyorum” dedi.

A.F., azmettiricilerle görüşüp K.B.’den taksiye binip Yalova’ya gelmesini istedi.

K.B., “Ben gelene kadar sıkma iki gözüm” dedi.

Mucur’dan taksiye atladı.

Saat 15.51’de evin konumuna geldi.

Bir süre kaldırımda oturdular.

Sokakta tur attılar.

Uyuşturucu kullandılar.

K.B., saat 18.20’de sokaktan geçen kişiye “Yozgat’ta havaalanı nerede?” diye sordu. Adam dalga geçtiğini düşündü. Ancak K.B., “Ciddiyim” dedi. Ardından “En yakın havaalanı nerede” diye sordu. Adam “Bursa” diye yanıt verdi ve havaalanının yolunu tarif etti.

A.F., ise beton direğe yaslanmış haldeydi.

O anda Elkıtay sokağa girdi.

Ayşegül’e “Aslan yeğenim nasılsın?" diye seslenip eve yürüdü. Evinin kapısını açmakla uğraşırken, arkasından gelen A.F., silahını çıkarıp beş el ateş etti.

Dördü Elkıtay’a geldi.

İki saldırgan iki ayrı sokağa kaçtı.

K.B., taksiye atlayıp Mucur’a giderken, Eskişehir’de gözaltına alındı.

A.F. ise kendisini bekleyen Ö.S. ile İstanbul’a doğru yola çıktı.

Ö.S., tetikçiyi Eyüp’te indirdi.

Beş dakika sonra taksi gelip A.F.’yi konuma götürdü.

Tanımadığı bir kişi tarafından eve yerleştirildi.

A.F., 12 Aralık 2024’e kadar evde kaldı.

Bir kişi erzak ve para getirdi.

Birkaç gün sonra teyzenin dükkanına giderek, annesine telefon açtı. Teyzesi polise haber verince yakalandı.

Muhbirlik iddiası

İddianamede “Elkıtay’ın öldürülme sebebinin ne olduğuna dair net bir tespit yapılamadığı” ifade ediliyor. Ancak eşi Zeynep Elkıtay’ın “Eşim üç dört yıl öncesine kadar gayrimeşru işlerle uğraşan insanlarla görüşüyordu, son bir aydır tedirgindi” dediği belirtiliyor.

A.F.’nin teyzesi G.E.’nin de Elkıtay’ın geçmişte H.T., V.A. ve S.Ö.’nün adamı olduğunu, bu kişilerin aleyhine muhbirlik yaptığı için öldürüldüğünü iddia ediyor.

İddianamede tetikçi A.F. ve K.B.’nin Barış Boyun grubu üyesi oldukları, V.A. ve S.Ö. ile H.B. tarafından verilen talimatı yerine getirerek, cinayeti işledikleri iddia ediliyor.”