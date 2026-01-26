Kanada’da loto kazanan bir kadının yaptığı tercih, sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Quebec’te yaşayan kadın, lotodan 1 milyon dolar kazanmasının ardından kendisine sunulan iki farklı ödeme seçeneği arasında dikkat çekici bir karar verdi.

Kadın, ödülü tek seferde toplu şekilde almak yerine, yaşadığı sürece her hafta 1.000 dolar ödeme almayı seçti. Bu sistem, Kanada’da bazı loto oyunlarında bulunan “ömür boyu ödeme” seçeneği kapsamında uygulanıyor.

Karar birçok kişiye şaşırtıcı gelse de, haftalık ödeme seçeneğinin uzun vadede daha avantajlı olabileceği belirtiliyor. Çünkü haftada 1.000 dolar, yılda yaklaşık 52 bin dolar ederken, bu ödeme uzun yıllar sürdüğünde toplam kazanç tek seferde alınacak miktarın üzerine çıkabiliyor.

Öte yandan bu tercih, yalnızca maddi değil psikolojik bir boyut da taşıyor. Uzmanlar, büyük ikramiyelerin bir anda alınmasının bazı kişilerde hızlı harcama ve finansal kontrol kaybına yol açabildiğini, düzenli ödemenin ise daha güvenli bir yaşam planı sunduğunu ifade ediyor.

Kadının seçimi, “Bir gecede zengin olmak mı, ömür boyu garanti gelir mi?” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu kararı “mantıklı” bulurken, bazıları ise tek seferde alınacak paranın yatırım açısından daha güçlü bir seçenek olacağını savundu.

Bu sıra dışı loto tercihi, kazançtan çok “parayı nasıl yönetmek gerekir?” sorusunu yeniden düşündürdü.