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Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE), Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile önemli bir sözleşmeye imza attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın Türksat’ın “İnternet Yönlendirici Sistemleri Projesi” kapsamında hizmet ve donanım tedarikini içerdiği bildirildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 1,85 MİLYON DOLAR

Anlaşmanın toplam bedelinin KDV hariç 1 milyon 850 bin dolar olduğu açıklandı.

CNBBC-E de yer alan habere göre Şirket açıklamasında, söz konusu tutarın 30 Temmuz 2026 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru üzerinden 87 milyon 518 bin 875 TL’ye karşılık geldiği belirtildi.

TÜRKSAT’IN İNTERNET ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Proje kapsamında Türksat’ın mevcut internet omurga şebekesinin kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Çalışmalarla birlikte;

Artan IP trafiğinin daha etkin yönetilmesi,

Abonelere daha yüksek bant genişliğine sahip internet hizmeti sunulması,

Kesintisiz ve güvenli internet altyapısının desteklenmesi,

Mevzuat kapsamında gerekli teknik çözümlerin sağlanması

hedefleniyor.

TESLİMATLAR PROJE TAKVİMİNE GÖRE YAPILACAK

Odine Solutions tarafından gerçekleştirilecek hizmet ve donanım tedariklerinin, proje planında belirlenen iş programı ve kabul süreçleri doğrultusunda tamamlanacağı bildirildi.

ŞİRKET GELİRLERİNE OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

Odine Solutions, sözleşmenin şirketin faaliyetlerine ve gelirlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini açıkladı.

Ayrıca projenin başarıyla tamamlanmasının, şirketin benzer nitelikteki projelerdeki deneyim ve referanslarını güçlendireceği ifade edildi.