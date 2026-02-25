İflas başvuruları küresel piyasada etkisini göstermeye devam ediyor. Almanya’da mektup ve paket dağıtım sektöründe yer alan DVS, mali darboğaz nedeniyle iflas koruma başvurusu yaptı.
1 milyar euroluk tazminat talep edildi: Kargo devi DVS iflas başvurusu yaptı
Alman kargo devi DVS, mali darboğaz nedeniyle iflas koruma başvurusu gerçekleştirdi. Büyük rakibi olan Deutsche Post’un vergi avantajlarını gerekçe gösteren şirket, rakibine karşı yaklaşık 1 milyar euro tutarında tazminat talebi açacağı iddia edildi.Derleyen: Süleyman Çay
Şirket, krizin arkasında artan maliyetler ve yoğun rekabetin yanı sıra, büyük rakibi olan Deutsche Post’un vergi avantajlarının bulunduğunu belirtti.
Şirket yönetimi görevini sürdürürken mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırma planlanıyor. DVS Yönetici Ortağı Michael Mews, “hukuken net bir çerçevede istikrara kavuşturmak ve stratejik olarak yeniden konumlandırmak” amacıyla başlatıldığını söyledi.
Özellikle bankalar, sigorta şirketleri ve enerji firmaları gibi yüksek hacimli gönderim yapan kurumsal müşterilere DVS hizmet veriyor.
Fakat şirket Almanya posta pazarındaki rekabet koşullarının aleyhlerine işlediğini iddia ediyor. Şirketin en büyük eleştirisi, Deutsche Post’un “evrensel hizmet” kapsamındaki mektup dağıtımında KDV’den muaf olması olduğunu belirtiyor.
Bu durum devlet destekli rakibe ciddi bir fiyat avantajı sağladığını söyleyen DVS, ticari müşterilere yönelik reklam mektuplarında asgari fiyatların altına inerek rekabeti baskıladığını öne sürdü. Deutsche Post ise suçlamaları kabul etmese de DVS’nin, rakibine karşı yaklaşık 1 milyar euro tutarında tazminat talebiyle kartel davası açmaya hazırlandığı aktarıldı.