1 milyar euroluk tazminat talep edildi: Kargo devi DVS iflas başvurusu yaptı

Bu durum devlet destekli rakibe ciddi bir fiyat avantajı sağladığını söyleyen DVS, ticari müşterilere yönelik reklam mektuplarında asgari fiyatların altına inerek rekabeti baskıladığını öne sürdü. Deutsche Post ise suçlamaları kabul etmese de DVS’nin, rakibine karşı yaklaşık 1 milyar euro tutarında tazminat talebiyle kartel davası açmaya hazırlandığı aktarıldı.