Aksaray’da 1 Mayıs günü yaşanan olay, iş güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Güzelyurt ilçesine bağlı Ihlara beldesinde bir iş yerinin arazisinde meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Hatice Başata yaşamını yitirdi.

Mobilya atölyesinde aşçı olarak çalışan Başata’nın, ağaç kesimi yapılan alana gittiği sırada talihsiz olayın yaşandığı öğrenildi. Kesimi yapılan kavak ağacı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yön değiştirerek Başata’nın üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Başata, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Başata’nın cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.