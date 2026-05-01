Tekirdağ'ın Ergene ilçesinden Edirne'ye TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs kutlamaları için yola çıkan işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına girdi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SU KANALINA GİRDİ

Kaza, sabah saatlerinde Ergene'nin Ahimehmet Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

TÜRK-İŞ'in 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutlayacağı Edirne'ye gitmek üzere Ergene'den yola çıkan işçileri taşıyan F.K. yönetimindeki otobüs, kontrolden çıkıp yol kenarındaki su kanalına girdi.

Kazada otobüste bulunan 45 kişiden 1'i yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.