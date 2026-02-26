Başta Bulgaristan olmak üzere Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya gibi Balkan ülkelerinde yaşatılan bu gelenek, Türkiye’de de özellikle Trakya bölgesi ve Balkan kökenli aileler arasında yaygın şekilde sürdürülüyor.
1 Mart’ta herkesin bileğinde olacak
Balkanların köklü geleneklerinden biri olan marteniçka, her yıl 1 Mart’ta yeniden hayat buluyor. Baharın gelişini müjdeleyen kırmızı ve beyaz ipliklerden yapılan bu zarif bileklikler, sadece bir aksesuar değil; aynı zamanda sağlık, şans ve bereket dileklerinin sembolü olarak takılıyor.Derleyen: Hande Karacan
Son yıllarda artan ilgiyle birlikte marteniçka, kültürel bir sembol olmanın ötesine geçerek geniş kitlelere ulaştı.
Marteniçkalar 1 Mart sabahı bileğe bağlanıyor ve mart ayı boyunca taşınıyor. Baharın ilk habercisi görüldüğünde — genellikle bir leylek ya da açan ilk çiçek — bileklik çıkarılıyor. Ardından çiçek açmış bir ağacın dalına bağlanarak dilek tutuluyor. Bu ritüel, doğanın uyanışına eşlik eden umut dolu bir gelenek olarak özellikle çocuklar ve gençler arasında heyecanla karşılanıyor.
KIRMIZI VE BEYAZ NEYİ TEMSİL EDİYOR?
Marteniçkanın iki temel rengi derin anlamlar taşıyor:
Kırmızı, yaşam enerjisini, sağlığı ve gücü simgeliyor.
Beyaz ise saflık, huzur ve uzun ömrün işareti olarak kabul ediliyor.
Bu iki rengin birlikteliği, doğanın yeniden canlanmasını ve taze başlangıçları temsil ediyor. Balkan kültüründe marteniçka takmanın kişiyi hastalıklardan koruduğuna ve yıl boyunca şans getirdiğine inanılıyor.
TÜRKİYE’DE İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR
Özellikle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi Balkan kültürünün güçlü izler taşıdığı şehirlerde mart ayı öncesi yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. El emeği tasarımlar, butik üretimler ve online satış platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaşıyor. Uygun fiyatlı ve anlam yüklü bir hediye alternatifi olması da gençler arasında popülerliğini artırıyor.
Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan marteniçka, bugün hâlâ baharı umutla karşılamanın en renkli yollarından biri. 1 Mart, pek çok kişi için sıradan bir tarih değil; yenilenmenin, tazelenmenin ve güzel dileklerin başlangıcı anlamına geliyor. Kırmızı-beyaz ipler bu yıl da binlerce bilekte sağlık, mutluluk ve bereket temennileriyle yerini alacak.