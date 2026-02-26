1 Mart’ta herkesin bileğinde olacak

Yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan marteniçka, bugün hâlâ baharı umutla karşılamanın en renkli yollarından biri. 1 Mart, pek çok kişi için sıradan bir tarih değil; yenilenmenin, tazelenmenin ve güzel dileklerin başlangıcı anlamına geliyor. Kırmızı-beyaz ipler bu yıl da binlerce bilekte sağlık, mutluluk ve bereket temennileriyle yerini alacak.