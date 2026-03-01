Yeniçağ Gazetesi
01 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor...

1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor...

Mart ayına enerjik bir başlangıç yapıyoruz. Ay'ın aslan burcundaki seyriyle özgüvenimiz artarken, Merkür'ün retro gölgeleri ve Venüs ile olan hizalanması bizi eski defterleri kapatmaya davet ediyor. İşte 12 burç için bugünün aşk, kariyer ve sağlık analizi.

Hava Demir Derleyen: Hava Demir
Haberi Paylaş
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 1

KOÇ

Bugün sahne sizin. Ay'ın Aslan burcuna geçmesiyle yaratıcılığınız tavan yapıyor. Risk almaktan çekinmeyin ve kendi fikirlerinize güvenin. Başkalarının onayını beklemek yerine iç sesinizi dinleyin.

1 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 2

BOĞA

Sosyal çevrenizden eski bir dost veya tanıdık bugün karşınıza çıkabilir. Kariyer hedeflerinizle ilgili pazar günü olmasına rağmen zihninizde yeni fikirler uçuşabilir. Ailevi konularda sağduyulu kalın.

2 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 3

İKİZLER

İkna kabiliyetinizin çok yüksek olduğu bir gün. Ancak eski düşünce kalıplarına takılı kalmak sizi yavaşlatabilir. Keşfetme arzunuzu dizginlemeyin; yeni bir kitaba başlamak veya kısa bir seyahat planı yapmak ruhunuza iyi gelecek.

3 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 4

YENGEÇ

Duygusal derinliğinizin arttığı bir sabahın ardından odağınız pratik işlere ve finansal kaynaklara kayıyor. Partnerinizle ortak harcamalar üzerine açık bir konuşma yapmanız gerekebilir. Özgürlük ihtiyacınız bugün ön planda.

4 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 5

ASLAN

Günün yıldızı sizsiniz: Ay bugün sizin burcunuzda! Kendinizi ifade etme, eğlenme ve parlamama ihtiyacınız çok güçlü. İkili ilişkilerde sevdiklerinizle vakit geçirmek enerjinizi tazelerken, maddi araştırmalarınızda son sözü siz söylemek isteyeceksiniz.

5 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 6

BAŞAK

Bugün kendinizi kalabalıklardan soyutlayıp dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Sağlık ve günlük rutinlerinizi gözden geçirmek, hafif bir yürüyüş yapmak zihninizi boşaltmanıza yardımcı olacak. Kariyerde yeni bir hazırlık evresindesiniz.

6 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 7

TERAZİ

İşinizle ilgili konularda güçlü bir ekip ruhuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Sosyal ortamlarda çekiciliğinizle dikkat çekseniz de bazen kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Sanatsal aktiviteler bugün size huzur verecek.

7 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 8

AKREP

Maddi konularda bazı kısıtlamalar olsa da hırslı yapınızla her şeyi çözmek istiyorsunuz. Ev ve aile hayatında düzenleme yapmak zihinsel bir rahatlama sağlayabilir. İlişkilerde şüpheci yaklaşımlardan kaçının.

8 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 9

YAY

Bugün yerinizde duramayacak kadar enerjiksiniz. Yeni projeler ve özgün fikirler için harika bir gün. Yakın dostlarınızla veya kardeşlerinizle yapacağınız bir sohbet size yeni bir perspektif kazandırabilir.

9 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 10

OĞLAK

Gelecek planlarınızı sorguladığınız bir gündesiniz. Finansal bütçenizi gözden geçirmek kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak. Gayrimenkul veya uzun vadeli yatırımlar gündeminize gelebilir.

10 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 11

KOVA

Arkadaşlarınızdan veya iş ortaklarınızdan beklemediğiniz kadar güçlü destekler görebilirsiniz. Finansal anlamda geçmişte fark etmediğiniz bir kaynağı keşfetme ihtimaliniz yüksek. Kendinizi şımartmak için bugün zaman yaratın.

11 12
1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor... - Resim: 12

BALIK
Bugün rüyalarınıza ve iç sesinize kulak verin. Kariyerde kendinizi daha değerli hissedeceğiniz bir yöne evriliyorsunuz. Gelir artışı için ek iş fırsatları karşınıza çıkabilir; bağımsız ruhunuzu besleyin.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro