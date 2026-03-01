1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor...

İKİZLER

İkna kabiliyetinizin çok yüksek olduğu bir gün. Ancak eski düşünce kalıplarına takılı kalmak sizi yavaşlatabilir. Keşfetme arzunuzu dizginlemeyin; yeni bir kitaba başlamak veya kısa bir seyahat planı yapmak ruhunuza iyi gelecek.