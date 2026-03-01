1 Mart 2026 günlük burç yorumları: Bugün aşk, para ve sağlıkta sizi ne bekliyor...

KOÇ
Bugün sahne sizin. Ay'ın Aslan burcuna geçmesiyle yaratıcılığınız tavan yapıyor. Risk almaktan çekinmeyin ve kendi fikirlerinize güvenin. Başkalarının onayını beklemek yerine iç sesinizi dinleyin.
KOÇ
Bugün sahne sizin. Ay'ın Aslan burcuna geçmesiyle yaratıcılığınız tavan yapıyor. Risk almaktan çekinmeyin ve kendi fikirlerinize güvenin. Başkalarının onayını beklemek yerine iç sesinizi dinleyin.
BOĞA
Sosyal çevrenizden eski bir dost veya tanıdık bugün karşınıza çıkabilir. Kariyer hedeflerinizle ilgili pazar günü olmasına rağmen zihninizde yeni fikirler uçuşabilir. Ailevi konularda sağduyulu kalın.
İKİZLER
İkna kabiliyetinizin çok yüksek olduğu bir gün. Ancak eski düşünce kalıplarına takılı kalmak sizi yavaşlatabilir. Keşfetme arzunuzu dizginlemeyin; yeni bir kitaba başlamak veya kısa bir seyahat planı yapmak ruhunuza iyi gelecek.
YENGEÇ
Duygusal derinliğinizin arttığı bir sabahın ardından odağınız pratik işlere ve finansal kaynaklara kayıyor. Partnerinizle ortak harcamalar üzerine açık bir konuşma yapmanız gerekebilir. Özgürlük ihtiyacınız bugün ön planda.
ASLAN
Günün yıldızı sizsiniz: Ay bugün sizin burcunuzda! Kendinizi ifade etme, eğlenme ve parlamama ihtiyacınız çok güçlü. İkili ilişkilerde sevdiklerinizle vakit geçirmek enerjinizi tazelerken, maddi araştırmalarınızda son sözü siz söylemek isteyeceksiniz.
BAŞAK
Bugün kendinizi kalabalıklardan soyutlayıp dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Sağlık ve günlük rutinlerinizi gözden geçirmek, hafif bir yürüyüş yapmak zihninizi boşaltmanıza yardımcı olacak. Kariyerde yeni bir hazırlık evresindesiniz.
TERAZİ
İşinizle ilgili konularda güçlü bir ekip ruhuna ihtiyaç duyabilirsiniz. Sosyal ortamlarda çekiciliğinizle dikkat çekseniz de bazen kendi kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Sanatsal aktiviteler bugün size huzur verecek.
AKREP
Maddi konularda bazı kısıtlamalar olsa da hırslı yapınızla her şeyi çözmek istiyorsunuz. Ev ve aile hayatında düzenleme yapmak zihinsel bir rahatlama sağlayabilir. İlişkilerde şüpheci yaklaşımlardan kaçının.
YAY
Bugün yerinizde duramayacak kadar enerjiksiniz. Yeni projeler ve özgün fikirler için harika bir gün. Yakın dostlarınızla veya kardeşlerinizle yapacağınız bir sohbet size yeni bir perspektif kazandırabilir.
OĞLAK
Gelecek planlarınızı sorguladığınız bir gündesiniz. Finansal bütçenizi gözden geçirmek kendinizi daha güvende hissetmenizi sağlayacak. Gayrimenkul veya uzun vadeli yatırımlar gündeminize gelebilir.
KOVA
Arkadaşlarınızdan veya iş ortaklarınızdan beklemediğiniz kadar güçlü destekler görebilirsiniz. Finansal anlamda geçmişte fark etmediğiniz bir kaynağı keşfetme ihtimaliniz yüksek. Kendinizi şımartmak için bugün zaman yaratın.
BALIK
Bugün rüyalarınıza ve iç sesinize kulak verin. Kariyerde kendinizi daha değerli hissedeceğiniz bir yöne evriliyorsunuz. Gelir artışı için ek iş fırsatları karşınıza çıkabilir; bağımsız ruhunuzu besleyin.