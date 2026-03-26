İş dünyasının bilinen ismi Leyla Alaton, sahibi olduğu Alvimedica şirketler grubunu profesyonel olarak yönetmesi için 2015 senesinde işe aldığı çalışanı Ahmet Özcan'ın, kendisini kandırarak, yurt dışındaki bütün şirketlerini 1 liraya kendi üzerine aldığını ve şirketleri geri vermek için ise kendisinden 12 milyon dolar istediğini öne sürerek savcılığa başvurdu.

Alaton, Ahmet Özcan'ın, 5 kişiyle bir olup, şirketi boşalttığını ve kendisini 20 milyon dolar zarara uğrattıklarını iddia etti.

6 ÇALIŞAN HAKKINDA 9'AR YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Leyla Alaton'un şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen iddianamede Ahmet Özcan ile şirketteki diğer çalışanlar Bilgin Turcan, Ebru Ünlü, Eda Tuna, Musa Soylu ile Özge Topuz hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 3'er yıl 6'şar aydan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

'BANKA HACZİ TEHDİDİ' İLE KORKUTTU

İddianamede ifadesi yer alan Leyla Alaton, Ahmet Özcan'ın kendisine, şirketin kredi borçlarından dolayı hesapların banka haczi tehdidi altında olduğunu, üçüncü şirket üzerinden piyasaya ürün satarak elde edecekleri karı banka hacizlerinden koruyarak borçlarını ödeyebileceklerini söylediğini ifade etti.

Şirketinin ürünlerini Özcan'ın kendisine ait DNA Turizm isimli şirket üzerinden sattığını ve bu şirketin sadece aracılık etmek üzere kurulduğunu söylediğinden de bahseden Alaton, oğlu Efe Eros Güneyli ile çalışanı Esengül Özsoy'un, karın Özcan'a ait DNA Turizm şirketine kaldığını, tüm zararın kendi şirketi olan Tıbbi AŞ üzerine bırakıldığını fark ettiklerinin altını çizdi.

Alaton, mirasçısı olan oğlunun şirkete gelmeye başladığında ve kendisinin hiçbir zaman sorgulamadığı konuları sorgulamaya başladığında siber saldırıya uğradıklarını, bütün bilgilerin silindiği ve verilere ulaşmakta zorlandıkları bir sürece girdiklerini söyledi.

ŞİRKETİNİ ELE GEÇİRDİ

Bu siber saldırıyı da Ahmet Özcan'ın gerçekleştirdiğini anladıklarını ifade eden Leya Alaton, "Ahmet Özcan'ın aldırmadığı önlemler, yaptırmadığı server harcamaları yüzünden sadece şimdilik 20 milyon dolarlık bir zararım söz konusudur. Bu miktar, siber saldırı nedeniyle yalnızca tespit edebildiğimiz tutardır. Şirketin içinde ve dışında kurduğu ekiple beni, yüzde 1 hissesi olan Cem Fadıl Bozkurt soyguncusu ile güya muhatap olmamam için ve zararda olan şirketleri ayıklayıp kar edenleri bana geri devretmek için ikna edip 1 liraya İtalya'daki CID şirketini ve bütün yurt dışı şirketlerini üstüne geçirip şimdi de kendi şirketlerimi resmen 12 milyon dolar şantaj yapıp her şeyi dinamitlemekle tehdit etmektedir” sözlerini sarf etti.

"ŞİRKETLERİ TARUMAR ETTİ"

Alaton, şirketlerin devri ile ilgili belgeleri Özcan'ın da arasında olduğu 4 çalışanının düzenlediğini, onlara duyduğu güven ile önüne gelen belgeleri imzaladığını belirtti.

Ahmet Özcan'ın kendisiyle avukat Bekir Ö. aracılığıyla iletişim kurduğunu ve devretmeye söz verdiği şirketleri için para istediğini belirten Alaton, "Şirketleri tarumar etti, milyonlarca dolar satış kaybındayız, insanların çoğu istifa aşamasına gelmiş durumda. Hala hiçbir veriye tam ulaşamıyoruz. Bu durumda dahi bütün suç ortaklarını bol keseden paralar vererek işten çıkarmış gibi gösterip kaçarken dahi şirketlerden para çalmışlardır. Bana ve şirketlerime bunları yapan Ahmet Özcan, Eda Gürler Tuna, Özge Topuz, Bilgin Turcan, Musa Soylu ve Ebru Ünlü'den davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Güvenini kazanmak için Özcan'ın şirketin önceki genel müdürünün usulsüzlüklerini söylediğini belirten Alaton, Özcan'ın şirkette her şeyin yolunda olduğunu, diğer şirketi Alarko Holding ile ilgilenmesini söyleyerek kendisini bu şirketten uzak tutmaya çalıştığını, sanığa güvendiği için durumu anlamadığını kaydetti.

YETKİLERİ DEVRETMEDEN ORTADAN KAYBOLDU

Şüpheli Özcan'ın 19 Şubat 2024'ten itibaren bütün imza yetkileri kendisindeyken yetkileri devretmeden ortadan kaybolduğu için tedarikçi ödemeleri, banka taksit ve anapara ödemeleri ile diğer tüm süreçlerin donduğunu dile getiren Alaton, Özcan'ın telefonlara çıkmadığını, kendisine ulaşamadıklarını, İtalya'daki şirketinin çalışanlarını kovmakla korkutarak kendileriyle iletişimi kestiğini ifade etti.

MASAK RAPORU İDDİANAMEYE GİRDİ

İddianamede, soruşturma kapsamında şüpheli Özcan'ın hesap hareketlerine ilişkin MASAK'tan alınan rapora da yer verildi.

Raporda, 2020-2024 arasında Özcan'ın hesaplarına 1 milyar 350 milyon 725 bin lira para girişi, 136 milyon 301 bin 577 lira ise para çıkışı olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda ayrıca, iddianameye konu şirketlere toplamda 1 milyar 881 milyon 326 bin lira para çıkışı, 13 milyon 946 bin 445 lira ise para girişi olduğu ve rakamlar arasındaki farkların ciddi oranda olduğunun görüldüğü kaydedildi.

'EMEĞİMİN KARŞILIĞI ALMAK İSTEDİM'

Şüpheli Ahmet Özcan ise iddianamede yer verilen ifadesinde, şirketleri geri iade etmemesinin nedeninin yıllardır orada çalışan biri olarak emeğinin karşılığını almak istemesi olduğunu, Leyla Alaton'un bu konuda kendisine söz verdiğini iddia etti.

İddia edildiği gibi şirket hesaplarından kendisine para aktarmadığını savunan Özcan, işçileri ise Alaton'un oğlu ile sorunlar yaşadıkları için yasal haklarını ödeyerek işten çıkarılmalarına karar verdiğini söyledi.

Özcan, şirketin ürettiği ürünleri de satmadığını ifade ederek, "Şirketleri geri devretmek için emeğimin karşılığı olarak kendilerinden 10 milyon dolar talep ettim. Bu parayı alırsam şirketleri kendilerine iade edeceğim. Bahsedildiği gibi kimseyi dolandırmadım." dedi.

"KENDİLERİNİ DESTEKLEYECEK BELGE VEREMEDİLER"

İddianamede, Özcan'ın mağdur şirketlerin varlıklarını azaltıcı para transferleri gerçekleştirdiği, şüpheli Ebru Ünlü'nün MASAK raporuna göre Özcan ile çok yoğun para transferi olduğu kaydedildi.

Diğer şüpheliler Bilgin Turcan, Ebru Ünlü, Eda Tuna, Musa Soylu ile Özge Topuz'un aynı gün işten ayrılmaları ve arabuluculuk sözleşmesi ile Alvimedica tıbbi şirketlerden ödeme almalarının da dikkat çekici ve hayatın olan akışına aykırı olduğu iddianamede belirtildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirmesinin yapıldığı iddianamede, şüphelilerin kendilerini destekleyecek belge veya bilgi veremedikleri, soruşturma aşamasında yaptıkları savunmalara itibar edilmediği ve bu nedenlerle haklarında dava açmaya yeterli delil elde edildiği belirtildi.