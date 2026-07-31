Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in YENİ Parti tarafından düzenlenen dayanışma kampanyasına gönderdiği 1 lira 3 kuruşluk bağış parti yönetimi tarafından geri iade edildi.
1 lira 3 kuruş para yollamıştı: Yeni Parti, Melih Gökçek’in bağışını iade etti
YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dayanışma kampanyasına yatırdığı 1,03 TL'lik bağışın geri gönderildiğini açıklayarak banka dekontunu paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Gelişmeyi, YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kamuoyuna duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden iade işlemine ait banka dekontunu yayımlayan Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin helal bağışlarına haram karıştırmayız. Melih Gökçek'in 1,03 TL'lik gönderisini merciine aynen iade ettik."
Melih Gökçek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YENİ Parti'nin yardım kampanyasına sembolik bir bağışta bulunduğunu belirtmişti.
Gökçek, asıl amacının 3 kuruş göndermek olduğunu ancak bankacılık sisteminin alt limit kısıtlaması nedeniyle 1 lira 3 kuruş yatırmak durumunda kaldığını ifade etmişti.
1994 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelen Melih Gökçek, 2017 senesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından görevini bırakmıştı.
Görev yaptığı dönem boyunca sık sık çeşitli yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Gökçek hakkında, mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçmişteki usulsüzlük dosyalarının yargı sürecine taşınmadığı yönünde eleştirilerde bulunmuştu.