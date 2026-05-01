Bugün 4 karşılaşmayla başlayacak son haftada, yarınki 6 maç saat 16.00’da aynı anda oynanacak. Kritik haftada hem doğrudan yükselen ikinci takım hem de play-off’a kalacak son ekip belli olacak.

Erzurumspor FK’nin ardından Süper Lig’e çıkacak ikinci ekip, aynı puanda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor’dan biri olacak.

Esenler Erokspor, Atko Grup Pendikspor’u sahasında konuk ederken Amed Sportif Faaliyetler ise Alagöz Holding Iğdır FK deplasmanında mücadele edecek.

İlk yarıda İstanbul’da rakibini 2-1 mağlup eden Amed, Diyarbakır’daki maçta golsüz berabere kaldığı Erokspor’a karşı olası puan eşitliğinde üstünlük sağlayacak.

Süper Lig’in 78. takımı olma hedefi taşıyan iki kulüp de tarihinde ilk kez üst lige çıkma mücadelesi veriyor.

Amed Sportif Faaliyetler, 2009-2010 sezonundan bu yana Süper Lig hasretini sonlandırmak isterken, Esenler Erokspor yükselmesi halinde 20. İstanbul temsilcisi olacak.

Play-off hattında Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Atko Grup Pendikspor yerini garantilerken son ekip Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ya da Özbeyli Bandırmaspor olacak.

57 puanlı iki ekipten Keçiörengücü Ümraniyespor deplasmanına giderken Bandırmaspor, Özbelsan Sivasspor’u ağırlayacak.

İkili averajda Keçiörengücü’nün üstünlüğü bulunuyor.

Amed Sportif Faaliyetler’in golcüsü Mbaye Diagne ise 28 golle krallık yarışında yer alıyor ve 2 gol daha atması halinde rekor kırma şansı yakalayacak.