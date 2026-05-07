Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan Play-Off 1. Tur maçları sonunda yarı final eşleşmesi belli oldu.

ÇORUM FK VE BODRUM FK TUR ATLADI

Çorum FK nefes kesen karşılaşmada evinde Keçiörengücü'nü Fredy'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Öte yandan Bodrum FK da Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselen diğer takım oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

Süper Lig'e bir adım daha yaklaşan Bodrum FK ile Çorum FK, çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Play-Off 2. Tur eşleşmesinin ilk maçı 11 Mayıs'ta, rövanşı ise 15 Mayıs'ta oynanacak.

KAZANAN EROKSPOR İLE FİNAL OYNAYACAK

Yarı final eşleşmesini kazanan takım, finalde ligi üçüncü sırada tamamlayan Esenler Erokspor’un rakibi olacak. Final 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.