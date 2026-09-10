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Kaynak: Haber Merkezi

Mardin 1969 Spor, 1. Lig'de yeni sezona dikkat çeken bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk karşılaşmasında deplasmanda Ümraniyespor ile berabere kalan Mardin temsilcisi, geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puan topladı ve ligde 4. sıraya yerleşti.

6 MAÇTA SADECE 3 GOL YEDİ

Mardin 1969 Spor, namağlup performansının yanı sıra savunmasıyla da dikkat çekti. İlk 6 haftada rakip fileleri 9 kez havalandıran Mardin ekibi, kalesinde yalnızca 3 gol gördü.

Hücumdaki etkinliğini savunma performansıyla birleştiren kırmızı-lacivertliler, yenilgisiz serisini sürdürerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.

SIRADAKİ RAKİP IĞDIR FK

Mardin 1969 Spor, ligin 7. haftasında 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Alagöz Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-lacivertliler, zorlu mücadelenin hazırlıklarını Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Ahmet Cingöz yönetiminde sürdürüyor.

"HEDEFİMİZ ÜÇ PUAN"

Iğdır FK karşılaşmasının zorlu geçeceğini belirten Ahmet Cingöz, rakiplerinin kaliteli bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Cingöz, "Çok kaliteli bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Çok kıymetli oyuncuları var. Rakibimize saygı duyuyoruz. Iğdır deplasmanından puan veya puanlar almak her zaman iyidir ama hedefimiz tabii ki üç puan." ifadelerini kullandı.