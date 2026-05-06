Doğrudan final bileti alan Esenler Erokspor’un yanında Arca Çorum FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, play-off aşamasında ilk kez sahneye çıkacak.

Daha önce birer kez play-off’tan Süper Lig’e yükselen Atko Group Pendikspor ikinci, Sipay Bodrum FK ise üçüncü kez bu aşamada mücadele edecek.

İlk turda yarın saat 20.00’de Çorum FK ile Ankara Keçiörengücü, aynı saatte Bodrum FK ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Bu maçların galipleri, 11 ve 15 Mayıs tarihlerinde çift maç üzerinden oynanacak ikinci turda eşleşecek.

İkinci turu geçen takım ise 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak finalde Esenler Erokspor ile Süper Lig bileti için karşılaşacak.

ÇORUM FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

Ligi 71 puanla dördüncü tamamlayan Çorum FK, 60 puan ve averajla yedinciliği elde eden Ankara Keçiörengücü'nü play-off ilk turunda konuk edecek.

Ankara Keçiörengücü ile profesyonel liglerde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Çorum FK, rakibiyle oynadığı son 5 müsabakayı galip tamamladı.

2022-2023'TEN SONRA BU KEZ 1. TURDA

Ligi 64 puanla beşinci tamamlayan Bodrum FK ile 63 puanlı takipçisi Pendikspor, 2022-2023'teki 1. Lig play-off finalinin ardından play-off'ta ikinci kez birbirlerine rakip olacak. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki müsabakada rakibine 2-1 üstünlük kuran Pendikspor Süper Lig'e yükselmişti.

İki ekibin bu sezonki müsabakaları 1-1 ve 0-0'lık skorlarla tamamlandı.

31. PLAY-OFF

Play-off'un 31. defa uygulandığı 1. Lig'de 23 takım bu sayede bir üst lige çıktı.

Play-off'ta Kasımpaşa 3 kez Süper Lig'e yükselirken Antalyaspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer; Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Bodrum FK, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Pendikspor, Şekerspor ve Zeytinburnu da birer kez Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 1993-1994 sezonunda play-off'tan Süper Lig'e iki takım birden (Adana Demirspor ve Antalyaspor) yükselmişti.