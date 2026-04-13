Trendyol 1. Lig'de 35'inci hafta maçları tamamlandı. Ligde son 3 hafta kala küme düşen üçüncü takım da belli oldu.
1. Lig'de 3 hafta kala küme düşen 3. takım belli oldu
Trendyol 1. Lig'de 35'inci hafta maçları tamamlanırken Adana Demirspor ve Hatayspor'dan sonra küme düşen üçüncü takım da belli oldu.Furkan Çelik
Uzun süredir kümede kalma mücadelesi veren Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor için kötü senaryo gerçekleşti.
Esenler Erokspor karşısında öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan yeşil-siyahlılar, ligde kalma umutlarını tamamen yitirdi.
Bitiş düdüğüyle beraber Sakaryasporlu futbolcular adeta yıkıldı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Sakaryaspor, 16. dakikada Burak Bekaroğlu’nun golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü kaybeden ev sahibi ekip, üstünlüğünü koruyamadı.
Esenler Erokspor, 49. dakikada Recep Niyaz ile eşitliği sağladı. 80. dakikada Catakovic’in golüyle öne geçen konuk ekip, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
KIRMIZI KART KIRILMA ANI OLDU
Sakaryaspor’da Serkan Yavuz’un 56. dakikada gördüğü kırmızı kart, maçın kırılma anlarından biri oldu. 10 kişi kalan yeşil-siyahlılar, bu dezavantajın ardından oyunda tutunmakta zorlandı.
KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ
Bu sonuçla 33 puanda kalan Sakaryaspor’un ligde kalma ihtimali matematiksel olarak ortadan kalktı.
Adana Demirspor ve Hatayspor’un ardından küme düşen üçüncü takım olan Sakaryaspor gelecek sezondan itibaren 2. Lig'de mücadele edecek.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı şunları söyledi:
"İçerdeki Sarıyer ile İstanbulspor, deplasmanda da Serik maçının kazanılması gerekiyordu. Bu üç maçı kazanmış olsaydık başka hikayeyle karşınızda olabilirdik. Bu maçları kazanamamak bu durumları yarattı. Dönüp arkaya bakıp sorun ve sebepleri konuşmak şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."