1. Lig'de 3 hafta kala küme düşen 3. takım belli oldu

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı şunları söyledi:

"İçerdeki Sarıyer ile İstanbulspor, deplasmanda da Serik maçının kazanılması gerekiyordu. Bu üç maçı kazanmış olsaydık başka hikayeyle karşınızda olabilirdik. Bu maçları kazanamamak bu durumları yarattı. Dönüp arkaya bakıp sorun ve sebepleri konuşmak şu an hiçbir şey ifade etmiyor. Çok üzgünüz."