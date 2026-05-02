Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'e Erzurumspor ile birlikte çıkan ikinci takım Amedspor oldu. 1. Lig Play-Off eşleşmeleri ve maç programı ise merak konusu oldu.
Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı 1. Lig Play-Off maçlarının ne zaman oynanacağı merak ediliyordu. İşte tüm detaylar...
PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
1. Lig play-off süreci 7 Mayıs 2026 Perşembe günü oynanacak 1. tur karşılaşmalarıyla başlayacak.
1. Tur: 7 Mayıs 2026 Perşembe
2. Tur 1. Maç: 11 Mayıs 2026 Pazartesi
2. Tur 2. Maç: 15 Mayıs 2026 Cuma
Final: 24 Mayıs 2026 Pazar (Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu)
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ
Play-off eşleşmeleri de belli oldu:
Çorum FK - Keçiörengücü
Bodrum FK - Pendikspor
Bu turu geçen ekipler, yarı finalde karşı karşıya gelecek.
EROKSPOR DOĞRUDAN FİNALDE
Ligi 74 puanla 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor, play-off sistemine göre doğrudan finale yükseldi. İstanbul temsilcisi, rakibini bekleyerek Süper Lig için son maça çıkacak.