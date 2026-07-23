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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevine ABD'li çalıştırıcı Daniel Farrar'ı getirdi. Kırmızı-beyazlı kulüp, bu kararla birlikte yaklaşık 40 yıl sonra ilk kez yabancı bir teknik adamı takımın başına getirmiş oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Boluspor, deneyimli teknik adamla resmi sözleşme imzalayarak yeni dönemi başlattı.

40 YIL SONRA BİR İLK

Boluspor yönetimi, kariyerinin önemli bölümünü Güney Amerika'da geçiren Daniel Farrar'a takımı emanet etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li teknik adamın kariyerindeki başarılarına dikkat çekilirken, yeni sezonda hedeflere ulaşma yolunda önemli bir adım atıldığı vurgulandı.

GÜNEY AMERİKA'DA BAŞARILI KARİYER

8 Kasım 1985 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya gelen 40 yaşındaki teknik adam, Paraguay, Venezuela ve Bolivya'da çeşitli kulüplerde görev yaptı.

Farrar, 2018 yılında River Plate Asuncion'u Paraguay'da şampiyon yaparak takımı üst lige taşırken, 2019 sezonunda ise 12 de Octubre ile ligi ikinci sırada tamamlayıp bir kez daha üst lige yükselme başarısı gösterdi.

CONMEBOL DENEYİMİYLE GELİYOR

Son olarak Bolivya temsilcisi Club Aurora'yı çalıştıran Daniel Farrar, kariyerinde River Plate Asuncion, Sol de América ve Club Aurora ile üç farklı dönemde CONMEBOL Copa Sudamericana tecrübesi yaşadı.

Boluspor, ABD'li teknik adam yönetiminde yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de üst sıralar için mücadele etmeyi hedefliyor.