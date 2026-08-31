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1. Lig'de sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atan Muğlaspor'da Yasin Uzunoğlu, özel bir ödülün sahibi oldu.

Yeşil-beyazlıların 1. Lig tarihindeki ilk golünü kaydeden Yasin Uzunoğlu'na, antrenmanın ardından düzenlenen törende altın hediye edildi.

TARİHİ GOLÜN ÖDÜLÜ ALTIN OLDU

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Yasin Uzunoğlu'na ödülünü takdim ederken takımın elde ettiği galibiyetin kulüp tarihi açısından önemine dikkat çekti.

Kıyanç, "Futbolcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Bu galibiyet, Muğlaspor tarihi açısından önemli. Sizin bütün emeklerinizle birlikte kazanılmış bir başarı. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin Uzunoğlu geçen sezon Muğlaspor 2. Lig'de mücadele ederken 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralanmış, bu sezon ise yeşil-beyazlı takıma geri dönmüştü.

MUĞLASPOR 4 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI

Muğlaspor, 1. Lig'de geride kalan 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Boluspor karşısında ligdeki ilk galibiyetine ulaşan Muğla temsilcisi, topladığı 5 puanla 10. sırada yer aldı.