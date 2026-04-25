Vanspor cephesinde sarsıcı gelişmeler peş peşe yaşandı. Futbolcuların maaş ve prim alacaklarına ilişkin kamuoyuna yaptığı açıklamanın ardından kırmızı-siyahlılar sahasında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu. Gün içerisinde ise Başkan Erol Temel ise sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı.
1. Lig ekibinde büyük kriz: Futbolcuların maaş isyanını yenilgi ve istifa izledi
Vanspor’da futbolcuların alacaklarına dair yaptığı açıklamayla başlayan kriz, İstanbulspor yenilgisiyle derinleşti. Kulüp başkanı Erol Temel sezon sonunda görevi bırakacağını belirtirken yerli oyunculara 7 milyon TL borç bulunduğunu duyurdu.Furkan Çelik
FUTBOLCULARDAN ÇARPICI AÇIKLAMA
Vansporlu futbolcular yayımladıkları ortak bildiride son 4 aydır maaş ve hak edişlerini düzenli alamadıklarını duyurdu.
Açıklamada, kulüp içinde yaşanan sorunları sezon boyunca dışarı yansıtmamaya çalıştıkları belirtilirken, verilen sözlerin tutulmadığı ve ödemelerde belirsizlik yaşandığı vurgulandı.
Oyuncular ayrıca bu durumun hem motivasyonu hem de saha içi performansı olumsuz etkilediğini ifade etti.
ÖDEME KRİZİ SAHA SONUCUNA YANSIDI
Tüm bu gelişmelerin gölgesinde sahaya çıkan Vanspor, kendi evinde İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu.
Yaşanan belirsizliklerin takım üzerindeki etkisi tribünlerde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
BAŞKAN BORCU AÇIKLADI
Günün ilerleyen saatlerinde düzenlenen basın toplantısında Erol Temel dikkat çeken ifadeler kullandı.
Temel, sezon sonunda başkanlık görevini bırakacağını açıklarken yerli futbolculara toplam 7 milyon TL borç bulunduğunu kamuoyuyla paylaştı.
37 hafta sonunda topladığı 49 puanla 11. sırada yer alan Vanspor ligin son haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Vansporlu taraftarlar ve futbol kamuoyunda kulübün geleceğiyle ilgili oluşan karamsar tablo gündem oldu.
Vanspor'da futbolcuların ödemelerinin kısa süre içerisinde yapılması beklense de yönetimsel belirsizlik sürüyor.
Kulübün gelecek sezona dair nasıl bir planlama içerisine gireceği büyük bir soru işareti yaratıyor.