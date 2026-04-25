1. Lig ekibinde büyük kriz: Futbolcuların maaş isyanını yenilgi ve istifa izledi

FUTBOLCULARDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Vansporlu futbolcular yayımladıkları ortak bildiride son 4 aydır maaş ve hak edişlerini düzenli alamadıklarını duyurdu.

Açıklamada, kulüp içinde yaşanan sorunları sezon boyunca dışarı yansıtmamaya çalıştıkları belirtilirken, verilen sözlerin tutulmadığı ve ödemelerde belirsizlik yaşandığı vurgulandı.

Oyuncular ayrıca bu durumun hem motivasyonu hem de saha içi performansı olumsuz etkilediğini ifade etti.