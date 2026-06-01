YENİÇAĞ - 1 Haziran 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

CHP'Lİ BUCA BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BELEDİYE BAŞKANI VE ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA

CHP'li Buca Belediyesi'ne gerçekleştirilen operasyonda Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda isim gözaltına alındı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EN YAKININDAKİ İSİMDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR: CHP'DE NELER OLUYOR?

Gazeteci Cansu Çamlıbel Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu'yla çarpıcı bir söyleşiye imza attı. Kılıçdaroğlu’nun süreçte iyi bir iletişim stratejisi yürütemediğini söyleyen Kuşoğlu, CHP’de yaşanan ayrışmanın ise ideolojik değil 'koltuk kaynaklı' olduğunu savundu.

BUTLAN KARARI SONRASI İBB DAVASI’NDA İLK DURUŞMA: İŞTE TÜM AYRINTILAR

CHP'ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararı sonrası İBB davasında ilk duruşma yaşanacak. 9 günlük bayram tatilinin ardından 42. celse ile devam eden İBB davasında İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na "Millet affetmeyecek" diyerek tepki gösterdi.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN RESMİ ADIM ATILDI: ÖZGÜR ÖZEL GEREKEN İMZAYI AÇIKLADI

Mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için delegelerin imza vermeye başladığını ve tedbir kararının olağanüstü kurultaya bir engel teşkil etmediğini açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN YENİ PARTİ SİNYALİ: O YOLU YAPAR, İKTİDARA KOŞARIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, T24'ten Murat Sabuncu'ya CHP'de yaşanan mutlak butlan krizine ilişkin görüşlerini aktardı. İmamoğlu, yaşanan süreci 'siyasi kayyumluk' olarak değerlendirirken, yeni partinin kurulması konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DORUK MADENCİLİK İŞÇİLERİNE ANKARA YOLUNDA ENGEL

Kendilerine verilen ödeme sözü tutulmayan Doruk Madencilik işçileri, hakları için yeniden Ankara’ya gitmek istedi. Ancak otobüsleri engellendi.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI

Arslan BULUT: 85 ülkede kurban eti dağıtmak

DÜNYA – YENİÇAĞ

KERKÜK, TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ'NE GİRİYOR

Kerkük, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne katılmaya hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ile Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa bir araya geldi. Görüşmede güvenlikten yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi’nden kardeş belediye iş birliklerine kadar kritik kararlar ele alındı.

ABD HÜRMÜZ’Ü VURDU, İRAN MİSİLLEMEYLE YANIT VERDİ

ABD-İran temasları sürerken haftanın ilk gününde karşılıklı saldırılar art arda geldi. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası ve Goruk şehrini füze rampalarını vurduğunu duyurdu. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı.

KOLOMBİYA’DA BÜYÜK KRİZ: CUMHURBAŞKANI, SEÇİM SONUÇLARINI TANIMADI

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 50’nin üzerinde oy alan bir aday çıkmadı. Ancak ikinci tur öncesinde mevcut Cumhurbaşkanı Petro’nun açıklamaları büyük krize neden oldu. Sonuçları tanımadığını belirten Petro’nun sözlerine yanıt gecikmedi.

ABD'DEN İSPANYA'YA GİDEN YOLCU UÇAĞINDA GÜVENLİK ALARMI

ABD'den İspanya'ya gitmek üzere havalanan United Airlines uçağı, bir yolcunun bluetooth cihazına tehdit içerikli bir isim vermesi nedeniyle geri döndü. Yolcular tahliye edilerek güvenlik kontrolünden geçirildi.

PEZEŞKİYAN İSTİFA ETTİ İDDİASINA AÇIKLAMA GELDİ

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin “yabancı medya kaynaklı dezenformasyon” olduğu belirtilerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

İSRAİL’DEN AKILLARA ZARAR ETKİNLİK: DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİP TANRI’DAN AF DİLEDİLER

Gazze’ye ve Lübnan’a saldırıları ile tüm dünyanın tepkisini çeken İsrail’in son etkinliği ortalığı ayağa kaldırdı. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen Hıristiyanlar, ülkelerinin İsrail’e yeterince destek vermemesi nedeniyle Tanrı’dan af diledi.

SPOR- YENİÇAĞ

GALATASARAY'LA GÖRÜŞÜRKEN ROTA DEĞİŞTİ: MAURO ICARDİ SERİE A'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

İtalya basınında Mauro Icardi hakkında dikkat çekici bir transfer iddiası gündeme geldi. Serie A'nın köklü kulüplerinden birinin Arjantinli golcüyü transfer adayları arasına aldığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA YENİÇAĞ

9 günlük tatil sonrası işe dönüş

Kurban Bayramı tatilinin ardından milyonlarca çalışan yeniden işbaşı yaptı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu artarken, sosyal medyada da “tatil bitti” temalı paylaşımlar öne çıktı. Kullanıcılar, uzun bir aranın ardından çalışma temposuna dönmenin zorluklarını esprili paylaşımlarla anlatırken, “pazartesi sendromu” benzeri yorumlar gündemde yer aldı.

Ekrem İmamoğlu’ndan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert sözler: “Siyasi kayyumluk”

Ekrem İmamoğlu, CHP’deki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sert ifadeler kullandı. İmamoğlu, parti yönetimine dışarıdan müdahale edildiğini savunarak süreci “siyasi kayyumluk” olarak nitelendirdi. Açıklamalar, CHP içinde yeni bir tartışma başlatırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.