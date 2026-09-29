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Kaynak: AA / DHA / İHA

Niğde’de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 21-27 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 275 kişi hakkında işlem başlatıldı. Çeşitli suçlardan aranan 57 kişi yakalanırken, 7 kişi tutuklandı.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş uygulamalarında 5 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 42 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 54 kurusıkı tabanca fişeği, 1 gaz tabancası, 2 gaz kapsülü, 4 motosiklet ve 2 kesici-delici alet ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında ise 26 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ve 1 adet aseton ele geçirildi.

1 MİLYON 901 BİN 240 KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda 1 milyon 901 bin 240 adet içi tütünle doldurulmuş makaron ile 9 kaçak kazı malzemesi ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ise 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Şahıslar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

19 OLAY VÜCUT İZLERİNDEN AYDINLATILDI

Olay Yeri İnceleme görevlilerinin çalışmalarında vücut izlerinden 19 olay aydınlatıldı ve bu olaylarla ilgili 18 fail tespit edildi.

Aydınlatılan olaylar arasında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, ölümlü trafik kazası, ikamette ızrar, çalıntı terk oto, kasten yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık, ateş etme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, izinsiz kazı, oto inceleme ve buluntu motosiklet olayları yer aldı.

TRAFİKTE 37 BİN 25 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 37 bin 25 araç sürücüsü kontrol edildi. İhlal tespit edilen, 206’sı motosiklet olmak üzere bin 843 sürücüye cezai işlem uygulandı. 18’i motosiklet olmak üzere 146 araç ise trafikten men edildi.

Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden yapılan kontrollerde de 473 araç sürücüsü incelendi. İhlali belirlenen 467 sürücüye, aralarında 28 motosiklet sürücüsünün de bulunduğu şekilde cezai işlem uygulandı.