Kaynak: DHA

Balık stoklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla her yıl 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 1 Eylül'de sona erecek. Yeni sezonun başlamasına 40 günden az süre kala, Güzelbahçe Balıkçı Limanı'nda da hazırlıklar sürüyor.

Teknelerin bakım ve onarımının yanı sıra kopan veya zarar gören ağlar da yenileniyor. Kaptan Mert Kopuz, hazırlıklarda sona yaklaştıklarını belirterek, "Ağlarımızın tamirini yapıyoruz. Yaklaşık 1 aydır bu işi sürdürüyoruz. Sona yaklaştık. 1 Eylül'de nasip olursa denize çıkacağız. Bunun dışında teknemizi karaya çektik. Boyalarını ve raspalarını yaptık. Motor ve makaraları elden geçirdik. Yasağın başladığı 15 Nisan'dan beri bu işleri yapıyoruz. 15-20 gün dinlendikten sonra da denize açılacağız. Geçen sene sezon istediğimiz gibi gitmedi. Bolluk çoktu ama fiyatlar düşüktü. Balık çok dağıtıma gittiğinde buzhaneler doldu. O yüzden vatandaşlarımız hem taze balık yiyemedi hem de fiyatlar çok düşmedi. Bu sezondan beklentimiz yüksek" dedi.

Kopuz, ayrıca bu dönemde sardalya, istavrit ve uskumru balıklarının mevsimi olduğunu söyledi.

'BU İŞ SABIR İŞİ'

Yaklaşık 50 yıldır balıkçılıkla uğraşan Mehmet Aslan ise ağ tamirinin sabır gerektirdiğini ifade ederek, "Ağlar denizde yırtılıyor, biz de onların tamir ve bakımını yapıyoruz. Yasak sezonunda ağların yanı sıra teknelerin bakım, onarım ve tamiratları da yapılıyor. Bu iş sabır işi. Sabahtan akşama kadar oturmak insanlara zor geliyor ama Allah'a şükür ekmeğimizi kazanıyoruz. Eğer ağlar güneş görmezse daha uzun süre kullanılabilir. Bunun dışında bazen denizde taşlara takılıp zarar görüyor. Bazen çalışan hatasından da yırtılabiliyor. Yunus balıkları da ağlarda yırtık açabiliyor. Ağlar da pahalı. O yüzden tamirini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezondan umutlu olduklarını belirten Aslan, "Geçen sene Karadeniz'de hamsi bolluğunun olması Ege'yi etkiledi. Herkes Karadeniz hamsisini tercih etti. Bu sene Karadeniz'de palamudun fazla olması bekleniyor. Öyle olursa Ege balıkları rağbet görür" dedi.

'ALTTAN ELEMAN GELMİYOR'

Eleman yetişmediğini belirten Erdoğan Demirkıran da "36 yıldır bu işi yapıyorum. Sezonda gırgır teknesinde çalışıyoruz. Yazları da ağ tamiri yapıyoruz. Burada 45 yaşının altında kimse yok. Biz 17-18 yaşında bu işe başladık. Gençlere zor geldiğinden, alttan eleman gelmiyor. Eskiden elemanların yüzde 30'u bu işi öğrenirdi. Artık böyle bir şey yok" diye konuştu.