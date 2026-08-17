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Kaynak: Bülten

Türkiye’nin aylık gazetesi Le Monde diplomatique Türkçe, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde İstanbul’da anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Türkiye ve Fransa’dan dış politika alanında uzman gazeteciler, “Gazetecilik Suç Değildir” ana başlığı altında okurla, halkla buluşacak. Uluslararası gerilimler, jeopolitik kırılmalar, sıcak çatışmaların ve savaşların gölgesinde “gazetecilik, ama nasıl?” sorusuna yanıt aranacak etkinlikte Fransa’nın dünya çapında tanınan usta kalemi Serge Halimi “Savaş çığırtkanları: Basın kuruluşları ve gazeteciler” başlıklı konferans verecek. Etkinlik 1 Eylül 2026 günü, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak.

‘Savaş döneminde gazetecilik’

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirilecek etkinlik, Le Monde diplomatique gazetesinin 35 ülke ve 27 dilde yayınlanan gazetelerin kapak seçkisinden oluşan serginin açılışıyla başlayacak. Serginin açılışı, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın katılımıyla yapılacak. Le Monde diplomatique’den Bruno Lombard ve Le Monde diplomatique Türkçe’den Gül İlbay’ın açılış konuşmalarının ardından gazeteci Hazal Ocak’ın moderatörlüğünde “Savaş döneminde gazetecilik” konulu panele geçilecek. Panelde Halk TV dış politika yazarı Mustafa Kemal Erdemol, Sözcü TV Dış Haberler Müdürü Burak Tatari ve Le Monde diplomatique Türkçe yazarı Rasıh Reşat konuşmacı olarak yer alacak.

Serge Halimi ilk kez Türkiye’de

Panelin ardından Fransa’nın dünya çapında tanınan usta kalemi gazeteci-yazar Serge Halimi “Savaş çığırtkanları: Basın kuruluşları ve gazeteciler” başlıklı konferans verecek. Tunus asıllı, sosyalist kimliğiyle tanınan 71 yaşındaki Serge Halimi uzun yıllar Le Monde diplomatique’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve Genel Yayın Yönetmenliği’ni üstlendi. Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere sayısız konferans veren Halimi Türkiye’de ilk kez okurlarıyla buluşacak. Halen analizleriyle Le Monde diplomatique’de makaleler kaleme alan Halimi, Yayın Danışmanlığı’nı da sürdürüyor.

‘Gazetecilik Suç Değildir’ kitap serisi okurlar için imzalanacak

Panel ve konferansın ardından gazeteciler Tekin Yayınevi tarafından basılan “Gazetecilik Suç Değildir” serisinin ilk iki kitabını okurlar için imzalayacak. Etkinlik kapsamında okurla buluşacak “Orta Doğu’da Kaosun Mimarları” ve “Dijital Çağda Gazetecilik” isimli kitaplar Le Monde diplomatique Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya tarafından yayına hazırlandı.

Le Monde diplomatique

Dünyanın sayılı gazetelerinden Le Monde diplomatique 35 ülkede 27 dilde yayınlanıyor. Aykut Küçükkaya’nın Genel Yayın Yönetmenliği’nde ilk sayısıyla Nisan 2022’de okurla buluşan Türkiye’nin aylık gazetesi Le Monde diplomatique Türkçe, 40 sayfalık kağıt baskısıyla her ay 81 ilde ve KKTC’deki bayilerde okurla buluşuyor. Eylül 2026’da 60. sayısıyla okuru selamlayacak olan Le Monde diplomatique Türkçe’nin dijital baskısı hem Türkiye’de hem dünyada abonelik kanalıyla okura ulaşıyor. Le Monde diplomatique Türkçe aylık politik – ekonomik yayınlar arasında en fazla bayi tirajına sahip gazete konumunda bulunuyor.