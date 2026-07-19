1 Euro'ya ev veriyorlar: Tek bir şartı var...

HAYALET KASABALARI KURTARMA OPERASYONU

Projenin temel amacı, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle adeta terk edilmiş hayalet kasabalara dönüşen tarihi köyleri yeniden ayağa kaldırmak. Yıllardır çivi dahi çakılmamış, kaderine terk edilmiş bu yapılar, hem tarihi dokuyu korumak hem de yerel ekonomiyi canlandırmak adına sembolik fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak devletin bu cazip teklifinin altında önemli bir şart yatıyor: Alıcıların, harabeye dönmüş bu evleri yaşanabilir hale getirmek için ciddi bir servet harcaması gerekiyor.