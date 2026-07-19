İtalya’nın kırsal bölgelerinde nüfusu canlandırmak amacıyla başlattığı ve tüm dünyada büyük yankı uyandıran "1 Euroya Ev" kampanyası, ilk bakışta bir rüya gibi görünse de madalyonun arka yüzü oldukça farklı. İngiliz Express gazetesinin derlediği bilgilere göre, sembolik bir bedelle tapu sahibi olma fikri, alıcıları beklenmedik bürokratik engeller ve dudak uçuklatan tadilat masraflarıyla karşı karşıya bırakıyor.
1 Euro'ya ev veriyorlar: Tek bir şartı var...
İtalya’nın terk edilmiş kasabaları canlandırmak için başlattığı "1 Euroya Ev" projesi, göründüğü kadar kazançlı değil. Sembolik bedellerle açılan ihaleler, çökme tehlikesi altındaki harabe yapılar ve ağır tadilat masrafları, ucuz ev hayalini ciddi bir finansal yüke dönüştürüyor.Kaynak: Haber Merkezi
HAYALET KASABALARI KURTARMA OPERASYONU
Projenin temel amacı, genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesiyle adeta terk edilmiş hayalet kasabalara dönüşen tarihi köyleri yeniden ayağa kaldırmak. Yıllardır çivi dahi çakılmamış, kaderine terk edilmiş bu yapılar, hem tarihi dokuyu korumak hem de yerel ekonomiyi canlandırmak adına sembolik fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak devletin bu cazip teklifinin altında önemli bir şart yatıyor: Alıcıların, harabeye dönmüş bu evleri yaşanabilir hale getirmek için ciddi bir servet harcaması gerekiyor.
1 EURO SADECE BAŞLANGIÇ: GİZLİ REKABET VE İHALE SİSTEMİ
Sistemin gerçekte nasıl işlediğini yerinde görmek isteyen popüler YouTube içerik üreticisi Ben Morris, rotasını Sicilya’ya çevirdi. Sambuca di Sicilia kasabasında bir emlak danışmanıyla görüşen Morris, kamuoyunda yanlış bilinen bir gerçeği açığa çıkardı: Evler doğrudan 1 euroya satılmıyor, ihale usulüyle alıcı buluyor.
NASIL İŞLİYOR?
Evlerin açılış fiyatı 1 euro olarak belirlense de dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılar fiyatı yükseltiyor. Mülk, en yüksek teklifi verene gittiği için sembolik bedel daha ilk aşamada binlerce euroyu bulabiliyor.
"ADIM ATARKEN DUVARLARA TUTUNUN": EVLERİN DURUMU İÇLER ACISI
Morris’in bir sonraki durağı ise Mussomeli kasabası oldu. Bölge sakinlerinden Natalie, bazı evlerin gerçekten 1 euroya el değiştirdiğini doğrulasa da Morris’in incelediği bir evin durumu projenin zorluğunu gözler önüne serdi.
Girdiği bir evde çökme riski nedeniyle sadece duvarlara tutunarak yürüyebildiğini belirten içerik üreticisi, ucuz etin yahnisinin neden yavan olduğunu şu sözlerle özetledi: “Bu evlerin neden bu kadar ucuz olduğunu içine girince anlıyorsunuz. Burayı yaşanabilir bir yuvaya dönüştürmek, baştan ev yapmaktan daha maliyetli olabilir.”
Sonuç olarak; İtalya'da Akdeniz güneşinin altında ucuz bir yaşam kurma hayali, kapsamlı tadilat bütçeleri, resmi harçlar ve yasal yükümlülükler hesaba katıldığında, göründüğünden çok daha pahalı bir yatırıma dönüşüyor.