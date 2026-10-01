Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Astroloji 1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar

1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar

1 Ekim’in enerjisiyle burçlar yeni kararlara, tazelenen ilişkilere ve sürpriz gelişmelere kapı aralıyor. Gökyüzünün mesajlarını keşfederek gününüzü en iyi şekilde planlayın; kariyerden aşka, sağlıktan finansa... İşte 1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Cansu İşcan Cansu İşcan
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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 1

KOÇ

Bugün ikili ilişkilerinizde beklenmedik yüzleşmeler yaşanabilir. Karşınızdaki kişilerin duygusal tepkilerini kişisel algılamadan, uzlaşmacı bir tavır takınmanız günün krizlerini büyümeden önleyecek.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 2

BOĞA

Sağlığınız ve bedeninizin verdiği sinyaller bugün ana gündeminiz. Günlük temponuzda aşırıya kaçtığınız alanları sadeleştirmek ve beslenme düzeninize özen göstermek size kendinizi çok daha iyi hissettirecek.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 3

İKİZLER

Şansın ve yaratıcı enerjinin sizden yana olduğu bir gün. Becerilerinizi sergilemek, beklediğiniz bir onayı almak veya yarım kalmış sanat/tasarım projelerini tamamlamak için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 4

YENGEÇ

Kökleriniz, geçmişiniz ve aile içi dinamikler ön plana çıkıyor. Taşınma, tadilat ya da mülk edinme gibi somut planlar üzerine konuşmak ve uzun süredir ertelenen ailevi kararları almak için uygun zaman.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 5

ASLAN

Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla olan bağlarınız hareketleniyor. Kısa seyahatler veya hızlı kararlar gerektiren ticari işlerde pratik zekanız sayesinde pratik çözümler üreteceksiniz.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 6

BAŞAK

Kendi değerinizi ve yeteneklerinizi sorguladığınız bir gün olabilir. Yetkinliklerinizi doğru fiyatlandırmak veya yeni gelir kapıları aralamak için somut adımlar atmaktan çekinmemelisiniz.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 7

TERAZİ

Bugün tamamen kendi ihtiyaçlarınıza ve imajınıza odaklanıyorsunuz. Gardırobunuzda yapacağınız küçük bir değişiklik ya da kişisel bakımınıza ayıracağınız zaman modunuzu belirgin şekilde yükseltecek.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 8

AKREP

Perde arkasında dönen dolaplara veya gizli kalmış bilgilere ulaşabilirsiniz. Kendi kabuğunuza çekilip strateji geliştirmek, her şeyi açıkça konuşmaktan çok daha faydalı sonuçlar verecektir.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 9

YAY

Gelecek planlarınızı baştan sona gözden geçireceksiniz. Üye olduğunuz dernekler, topluluklar veya yer aldığınız organizasyonlarda yeni bir görev üstlenmeniz talep edilebilir.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 10

OĞLAK

Toplumsal statünüz ve iş yerindeki otoriteniz test edilebilir. Kendi sınırlarınızı korurken, üst kademedeki kişilerle diplomatik bir dille iletişim kurmak itibarınızı güçlendirecek.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 11

KOVA

Hayat vizyonunuzu ve inançlarınızı genişletecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Farklı kültürlerden insanlarla etkileşime geçmek, zihninizi meşgul eden sorulara sürpriz yanıtlar bulmanızı sağlayabilir.

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1 Ekim Perşembe günlük burç yorumları: İlişkiler, kariyer ve yeni başlangıçlar - Resim: 12

BALIK

Korkularınızla yüzleşmek ve zihinsel yüklerinizden arınmak adına dönüşüm dolu bir gün. Maddi ya da manevi üzerinizde baskı oluşturan bağımlılıklardan vedalaşarak özgürleşebilirsiniz.

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