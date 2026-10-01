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YENİÇAĞ – 1 Ekim Perşembe gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: VAHAP SEÇER VE İKİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi dahil 3 belediyeye operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda Belediye Başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer gözaltına alındı.

MECLİS'TE DİKKAT ÇEKEN TOKALAŞMA: DEM, BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. dönem 5. yasama yılı açılışında konuştu. Terörsüz Türkiye, yeni Anayasa ve muhalefetle 'mutabakat' çağrısında bulunan Erdoğan, konuşması bittikten sonra siyasi parti gruplarıyla tokalaştı.

HAYATİ YAZICI'DAN OĞLU HAKKINDA TEK KELİMELİK YANIT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın milyarlarca liralık fon soruşturmasında mal varlığına tedbir konulan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki kısıtlama kaldırıldı. TBMM açılışında konuşan Hayati Yazıcı, soru üzerine "Açıklayacağım" dedi.

CHP'DEN SON DAKİKA RESEPSİYON KARARI: KILIÇDAROĞLU VAZGEÇTİ

CHP'den Meclis resepsiyonuna katılım konusunda son dakika değişikliği geldi. Mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri gelen Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Mersin'de düzenlenen operasyonlar sonrası resepsiyona katılmama kararı aldı. Böylece YENİ Parti'nin ardından CHP de resepsiyonda yer almayacak.

TERA'DA ÜST DÜZEY İKİ TUTUKLAMA: BAŞKAN VE CEO'SU HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'fon soruşturması' kapsamında dün (30 Eylül) adliyeye sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

REYHANLI KATLİAMI FAİLİNE MİT DARBESİ... AVRUPA'YA KAÇARKEN DENİZ YOLUNDA YAKALANDI

MİT, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen ve 53 vatandaşın yaşamını yitirdiği kanlı terör saldırısının faillerinden Suriyeli Ömer el-Hatip’e yönelik nokta operasyon gerçekleştirdi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

İTO EYLÜL AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

İstanbul Ticaret Odası, 2026 Eylül ayına ilişkin İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini paylaştı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlar aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,55 olarak gerçekleşti.

MERKEZİ YÖNETİM AÇIK, YEREL YÖNETİM FAZLA VERDİ

TÜİK, 2025 yılına ait genel devlet açığı ve mali verilerini açıkladı. 2025 yılında genel devlet açığı 600 milyar 427 milyon TL olarak belirtilirken, merkezi devlet alt sektörü yılı açıkla kapatırken, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumlarının bütçede fazla vermesi dikkat çekti.

TAPUDA YENİ DÖNEM: ARTIK EV VE ARSA SATIŞLARINDA ZORUNLU OLUYOR

Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alım satımında dolandırıcılık ve mağduriyetleri bitirecek yeni dönemin düğmesine bastı.

DOĞALGAZDA YENİ DÖNEM: LİMİTİ AŞAN YÜKSEK TARİFEDEN ÖDEYECEK

Doğalgazda ilk kez uygulanacak kademeli tarife bu kış devrede. 21,8 milyon abonenin 2,8 milyonunu etkileyecek sistemde, illere göre belirlenen tüketim limitini aşan haneler devlet desteğinden yararlanamayacak ve faturaları iki katına çıkabilecek.

YENİÇAĞ DÜNYA

TRUMP İSRAİL’DEKİ UÇAK DEHŞETİNİN DETAYINI AÇIKLADI: KARŞIMIZDAKİ TERÖRİSTTİ

Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında yardımcı pilotun kaptanı bıçaklamasıyla başlayan dehşet, Suudi Arabistan'a yapılan acil inişle son buldu. ABD Başkanı Donald Trump saldırganı "terörist ya da dengesiz" olarak nitelendirdi.

İSRAİL’E SİPER OLMAK İSTEDİ, DÜNYAYA REZİL OLDU: SLOVENYA BAŞBAKANI'NA SOĞUK DUŞ

Slovenya Başbakanı Janez Janša'nın parlamentodaki Gazze tartışmaları sırasında "Sudan'da öldürülen Hristiyanlar" diyerek gösterdiği fotoğrafın, aslında Gazze'de çekildiği ortaya çıktı.

30 YILDIR İDAMI BEKLEYEN KADIN MAHKÛM ÖLMEYİNCE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

ABD'nin Tennessee eyaletinde 1995 yılında işlediği cinayet nedeniyle idam cezasına çarptırılan 50 yaşındaki Christa Pike, uygulanan iki doz zehirli iğneye rağmen kalbinin atmaya devam etmesi üzerine acilen hastaneye kaldırıldı.

YENİÇAĞ SPOR

MONTELLA İÇİN SON 180 DAKİKA: KADER MAÇINA ÇIKACAK

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım'daki geleceği, Belçika ve İtalya karşılaşmalarının ardından yeniden gündeme gelecek. Ay-yıldızlıların önündeki iki maçta galibiyet elde edememesi halinde İtalyan teknik direktörle ilgili ayrılık seçeneğinin masaya gelebileceği aktarılıyor.

PORTEKİZ'DE CRİSTİANO RONALDO DEPREMİ: 6 AY MEN CEZASI GÜNDEMDE

Portekiz'de Cristiano Ronaldo krizi büyüyor. Norveç maçında forma giymemesinin ardından kampı terk ettiği öne sürülen yıldız futbolcu için 6 aya kadar men cezası gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN İLE NİHAT KAHVECİ ARASINDA 'KALLEŞ' POLEMİĞİ: TIRTSIN

Nihat Kahveci, yeniden yorumculuk yapmaya başlayan Sergen Yalçın hakkında gece yarısı dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR KIZAĞA MI ÇEKİLİYOR? OKAN BURUK NEŞTERİ VURACAK MI?

Galatasaray’ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yeni sezonda beklentilerin altında kalan bir performans sergiliyor. Deneyimli eldiven, şu ana kadar görev aldığı 7 resmi karşılaşmada toplam 12 gole engel olamadı.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: AKP’LİLERİ SOYAN AKP’LİLER VE ÇÖZÜM

bu kiri hiçbir temizlik malzemesi aklayamaz. Soygunu yapanlar AKP’nin krema tabakası, soyulanlar ise AKP’nin orta gelir grubudur. Bu takımın bütün oyuncularını ve oyun düzenini değiştirseniz bile başarılı olması mümkün değildir. Kendi parti mensuplarını bile soyan bir ekip değişse ne olacak?