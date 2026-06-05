

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'te ilk defa düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen 1. Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda yöresel lezzetler büyük ilgi gördü.

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‎Fuar kapsamında Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası standında, Vali Faik Oktay Sözer, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altınel, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri tarafından Bilecik’in coğrafi işaretli ve yöresel değerleri ziyaretçilerle buluşturuldu.

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‎Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası standında hazırlanan Kızıldamlar Kestane Kabağı Tatlısı, Bilecik Keşkeği ve Şifalı Pilav, kurulan kazanlardan fuar ziyaretçilerine ikram edilerek şehrin zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Yöresel lezzetler katılımcılardan yoğun ilgi ve beğeni gördü.

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‎İkram programının ardından Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün ve beraberindeki heyet, fuarda yer alan stantları ziyaret ederek katılımcı firmalarla bir araya geldi. Firma temsilcilerinden ürünleri ve faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, fuarın Bilecik ve sektör adına hayırlı olması temennisinde bulundu.

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‎Bilecik’in üretim gücünü, tarımsal potansiyelini ve kültürel zenginliklerini bir araya getiren fuar, 6 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.