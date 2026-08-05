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YENİÇAĞ – 05 Ağustos 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Üsküdar Belediye Başkan vekili 22 geçerli oyla CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya oldu.

ÇERÇEVE YASA MECLİS'TE

Çerçeve yasa teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

PKK AÇILIMINA KARŞI YENİ AÇIKLAMA: BİZ TÜRK MİLLETİYİZ ‘HAYIR’ DİYORUZ

Aralarında akademisyen, gazeteci, emekli asker ve STK temsilcilerinin bulunduğu 241 isim yayımladıkları ortak bildiride, Terörsüz Türkiye sürecini teslimiyet olarak niteledi. Bildiride, "Biz Türk milletiyiz, 'hayır' diyoruz" denildi.

MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ 'ÖCALAN UMUDA, DEMİRTAŞ EVİNE' ÇAĞRISINI YİNELEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteci Sinan Burhan'a açıklamalarda bulundu. Açıklamasında daha önce yaptığı çerçeve yasa için "86 milyon ve Ortadoğu halkları kazandı diyen Bahçeli, "Öcalan umuda, Ahmetler göreve, Demirtaş evine dönmelidir" çağrısını tekrarladı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NDAN 'ÇERÇEVE YASA' TEPKİSİ: TARİF EDİLEN İKİNCİ CUMHURİYETTİR

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu grup toplantısında konuştu. 'Çerçeve yasa'ya sert çıkan Dervişoğlu "Bu yasayla tarif edilen İkinci Cumhuriyettir. Bir de yasanın altına imza atarken poz veriyorsunuz. Siz Sevre imza atıyorsunuz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz." dedi.

İYİ PARTİ PKK'LILARA SİYASET YOLU AÇAN ÇERÇEVE YASANIN İADESİNİ İSTEDİ

İYİ Parti, iktidarın 'çerçeve yasa' olarak adlandırdığı çözüm süreci yasasının Anayasa dahil birçok yasaya aykırı olduğunu belirterek teklifin iadesini istedi.

YAZAR

“CESEDİMİZİ ÇİĞNEMEDEN...”

Vedat Yenerer, bizden hemen sonra gelen neslin, en cesur, en atak gazetecilerinden biriydi. Yıllarca savaş muhabiri olarak sıcak bölgelerde çalıştı. Ortak noktamız Türk Dünyası idi.

DÜNYA – YENİÇAĞ

RUSYA'NIN DEV SAVAŞ UÇAĞI TEKLİFİ REDDEDİLDİ: BÜTÇEYİ TAMAMEN KESTİLER

Hindistan, Rus yapımı beşinci nesil Su-57E savaş uçaklarını satın almama kararı aldı. Rusya'nın teknoloji transferi ve ortak üretim tekliflerini geri çeviren Yeni Delhi yönetimi, filosunu Su-30MKI modernizasyonu ve yerli beşinci nesil savaş uçağı projeleriyle güçlendirmeyi hedefliyor.

TRUMP’IN GOLF SAHASINDA SIZMA: YETKİLİLER DETAYLAR AÇIKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın California'daki golf sahasında güvenlik önlemlerini görüntülediği öne sürülen silahlı şüpheli yakalandı. Araç ve evinde çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

TRUMP’TAN İRAN’A HÜRMÜZ TEHDİDİ: EĞER AÇILMAZSA…

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bir açıklamada bulunarak İran’a tehditler savurdu. Trump, açıklamasında "(Hürmüz) Boğaz çok yakında açılacak ya da (İran) çok sert vurulacaklar" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

KREDİ LİMİTLERİNDE YENİ DÖNEM: BDDK TEK TEK ORAN VERDİ, SINIRLARI DEĞİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kalkınma ve yatırım bankalarının kullandırabileceği kredi sınırlarına yönelik kritik bir karara imza attı. Bazı bankaların kredi limitleri aşağı çekilirken, mevcut aşımların giderilmesi için bankalara uyum süresi tanındı.

ABD’Lİ DEV ŞİRKET JEFFERİES ALTININ SEYRİNİ AÇIKLADI: ALTININ 2027’YE NASIL GİRECEĞİ BELLİ OLDU

Altın fiyatları ons başına 4.000 dolarda sabitlenirken, Jefferies analistleri reel faiz baskısının zayıflamasıyla birlikte gelecek dönemde güçlü bir toparlanma bekliyor.

50 YILLIK TÜRK MARKASI ARAPLARA SATILIYOR: HİSSELERİ YÜZDE 375 YÜKSELMİŞTİ

Borsa İstanbul’un (BIST) en köklü markalarından Kervansaray Yatırım Holding, mülkiyet yapısını kökten değiştirecek tarihi bir satış için düğmeye bastı. 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren yarım asırlık Türk devi, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Oasis Prime - FZCO ile resmi temaslara başladı.

EN UYGUN TATİL ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU: ZİRVEDEKİ ŞEHİR ŞAŞIRTTI

Dünya genelinde yapılan yeni bir araştırma, uçak biletinden konaklamaya, restoranlardan turistik gezilere kadar en avantajlı tatil şehirlerini belirledi.

SPOR - YENİÇAĞ

ERTUĞRUL DOĞAN'I SALAH KESMEDİ: TRABZONSPOR 184 MİLYON EURO'LUK YILDIZI İSTİYOR

Trabzonspor yeni transferi Mohamed Salah ile dünya futbolunda büyük ses getirdikten sonra hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bordo Mavililer hücum hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçti.