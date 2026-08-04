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YENİÇAĞ – 04 Ağustos 2026 Salı gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM – YENİÇAĞ

İZMİR MENDERES BELEDİYESİ'NE OPERASYON: BAŞKAN İLKAY ÇİÇEK DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINDA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı.

VATANDAŞLIK BORSASINA OPERASYON: 7 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, usulsüz yolla vatandaşlık operasyonunda 72 şüphelinin gözaltına alındığını ve 7 şirkete kayyum atandığını duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL: TÜM DEMOKRATLARI YENİ PARTİ'NİN YENİ SİYASETİNE DAVET EDİYORUM

Özgür Özel YENİ Parti'nin ilk açık grup toplantısında konuştu: Bu parti göz yaşlarıyla ayrıldığımız CHP'lilerin yeni partisidir. Milleyetçi, muhafazakar, liberal, Kürt demokratları YENİ Parti'nin yeni siyasetine davet ediyorum.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNİN İSMİ BELLİ OLDU: İLK İMZA DEVLET BAHÇELİ'DEN

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM'ye sunulması beklenen "çerçeve yasa" teklifinin adı belli oldu. Teklifin, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyacağı öğrenildi.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA KARARLARI AÇIKLANDI: HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ZİYA CEMAL KADIOĞLU EMEKLİ EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura'da birçok kritik karar alındı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu emekliliğe sevk edildi. Yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

FATİH ERGİN - ÖCALAN'IN VERDİĞİ SİNYAL

Dikkat edin; terörist başı Öcalan, yeni açılımı cumhuriyetin kuruluşu ile bir tuttuğu çerçeve yasa ile ilgili mesajında, "Demokratik Cumhuriyet’e sonuna kadar kapı aralanmaktadır." dedi.

Garip değil mi?

Terörsüz Türkiye sürecinde şu anda olan şey, PKK’nın silah bırakması için adına çerçeve yasa denilen örtülü affın Meclis’e gelmesi. Yani “Demokratik adım” olarak pazarlanabilecek bir şey yok çerçeve yasada.

Peki o zaman Öcalan, basına yansıyan içeriğine göre PKK’lı teröristlere özel örtülü af ve güvenceden ibaret olan çerçeve yasaya neden demokratik cumhuriyete kapı aralama anlamını yükledi?

DÜNYA – YENİÇAĞ

TUNA NEHRİ'NDE SU ALARMI: ÇOK SAYIDA GEMİ MAHSUR KALDI

Su seviyesinin tarihi düşük seviyelere gerilemesi, nehir trafiğini olumsuz etkiledi. Bazı gemiler karaya otururken, çok sayıda gemi geçiş için beklemeye başladı.

PLAJDA İHA FACİASI: TATİLCİLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE PATLADI

Rusya’nın Krasnodar bölgesinde kalabalık bir plaja düşen İHA büyük faciaya yol açtı. Olayda 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı.

TRUMP’TAN PETROL DEVLERİNE SERT ÇIKIŞ: KAZANÇLARI TÜKETİCİYE YANSITIN

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sonrası artan petrol fiyatlarıyla rekor kâr elde eden ExxonMobil ve Chevron’u hedef aldı. Şirketlere akaryakıt fiyatlarını düşürme çağrısı yaptı.

İRAN'DAN ABD'YE: ULUSAL ÇIKARLARIMIZI TÜM GÜCÜMÜZLE KORUYACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin savaşın genişlemesini istemediğini ancak toprak bütünlüğü ve ulusal çıkarlarını korumak için tüm imkânlarını kullanacağını söyledi.

EKONOMİ – YENİÇAĞ

BAKANLIK TEK TEK AÇIKLADI: İŞTE HİLELİ ZEYTİNYAĞI MARKALARI

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen gıda ürünlerini açıklamaya devam ediyor. 2026 yılında yayımlanan listede bazı zeytinyağı markalarında tohum yağı karıştırılması ve düşük kaliteli yağ kullanımı tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı hileli markalar...

KREDİ KARTINDA BU SINIRI GEÇENLERİN AY SONUNDA CEBİ YANIYOR: BİRÇOK KİŞİ BUNU BİLMİYOR

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir detay, birçok kişinin farkında olmadan daha yüksek ödeme yüküyle karşılaşmasına neden olabiliyor. Kredi kartlarında bu limitin üzerine çıkanların ay sonunda cebi yanıyor.

TÜRK ŞİRKETİ AFRİKA'DA ALTIN ARAYACAK: AYLIK 248 KİLOGRAM ÜRETİM

Madencilik, kıymetli madenler, altyapı ve enerji sektörlerinin öncü isimlerinden Hacıoğlu Holding, Batı Afrika’da devasa bir yatırım hamlesi başlattığını duyurdu. Bölgede halen 300 milyon dolarlık yatırımı bulunan holding, 2029 yılına kadar bu miktarı 2 milyar doların üzerine çıkaracak.

DEV MARKETTE ALKOL SATIŞI İDDİASI GÜNDEM OLDU: BAYİDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CarrefourSA'nın A101'in çatı şirketi Aydın Grup'a devrinin ardından alkol satışının sona ereceği iddiaları tartışma yarattı. CarrefourSA bayisi olduğunu belirten Doğukan Bülbül'ün sosyal medya paylaşımı kısa sürede gündem olurken, şirketten ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SPOR - YENİÇAĞ

MOHAMED SALAH KARARINI VERDİ: İMZA İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Mohamed Salah transferinde geri sayım başladı. Taraflar arasında son detayların netleşmesinin ardından Mısırlı yıldızın resmi imza sürecini tamamlamak için Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

TFF AÇIKLADI: ANTHONY TAYLOR MHK'DA GÖREVE BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başladığını duyurdu.